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В Колорадо пикап врезался в толпу людей: есть жертвы
В Колорадо пикап врезался в толпу людей: есть жертвы
Полицейские предполагают, что у водителя и жертв до случившегося был спор 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Мужчина за рулем пикапа врезался в группу людей у бара в американском штате Колорадо – один человек погиб, семеро пострадали, сообщает издание HuffPost.Правоохранители арестовали 29-летнего водителя по обвинению в убийстве после того, как он, предположительно, пытался покинуть место происшествия, говорится в сообщении. Один человек умер на месте, четверо попали в больницы, еще трое получили легкие травмы, уточняет издание.Полицейские предполагают, что у водителя и жертв до случившегося был спор, который и стал причиной инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, в мире, новости, сша
происшествия, в мире, новости, сша
В Колорадо пикап врезался в толпу людей: есть жертвы
Полицейские предполагают, что у водителя и жертв до случившегося был спор
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik.
Мужчина за рулем пикапа врезался в группу людей у бара в американском штате Колорадо – один человек погиб, семеро пострадали, сообщает
издание HuffPost.
"Один человек погиб, семеро ранены после наезда пикапа на группу людей снаружи бара в Колорадо утром воскресенья. Власти подозревают, что действия водителя были преднамеренными", – говорится в сообщении.
Правоохранители арестовали 29-летнего водителя по обвинению в убийстве после того, как он, предположительно, пытался покинуть место происшествия, говорится в сообщении. Один человек умер на месте, четверо попали в больницы, еще трое получили легкие травмы, уточняет издание.
Полицейские предполагают, что у водителя и жертв до случившегося был спор, который и стал причиной инцидента.