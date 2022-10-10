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В Колорадо пикап врезался в толпу людей: есть жертвы

В Колорадо пикап врезался в толпу людей: есть жертвы

Полицейские предполагают, что у водителя и жертв до случившегося был спор 10.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Мужчина за рулем пикапа врезался в группу людей у бара в американском штате Колорадо – один человек погиб, семеро пострадали, сообщает издание HuffPost.Правоохранители арестовали 29-летнего водителя по обвинению в убийстве после того, как он, предположительно, пытался покинуть место происшествия, говорится в сообщении. Один человек умер на месте, четверо попали в больницы, еще трое получили легкие травмы, уточняет издание.Полицейские предполагают, что у водителя и жертв до случившегося был спор, который и стал причиной инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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