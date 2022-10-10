В Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
© Special Service of State Protection of GeorgiaВ Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
© Special Service of State Protection of Georgia
В повестке дня такие актуальные темы, как работа в среде с высоким риском, оценка современных опасностей и вызовов, а также новейшие технологии
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. В Тбилиси открылась 18-я по счету конференция Международной ассоциации служб личной охраны (APPS), которую принимает Специальная служба государственной охраны Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
© Special Service of State Protection of GeorgiaВ Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
В Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
© Special Service of State Protection of Georgia
Конференция продлится до 12 октября. В мероприятии принимают участие представители 45 стран и международных организаций, в том числе ООН, НАТО, Еврокомиссии и центральной полиции Европы. Специальная служба государственной охраны является активным членом ассоциации с 2010 года.
© Special Service of State Protection of GeorgiaВ Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
В Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
© Special Service of State Protection of Georgia
"Эта ассоциация само собой является очень хорошей платформой, с помощью которой можно поделиться лучшим опытом стран-участников, получить от них информацию, помощь. Заинтересованность в отношении Грузии очень растет, поэтому я считаю, что несмотря на довольно тяжелое положение в Европейском регионе, мы должны найти возможность и обеспечить наших граждан стабильной и безопасной средой", – заявил глава Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе.
© Special Service of State Protection of GeorgiaВ Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
В Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
© Special Service of State Protection of Georgia
В повестке дня мероприятия такие актуальные темы, как работа в среде с высоким риском, оценка современных опасностей и вызовов, новейшие технологии и так далее.
© Special Service of State Protection of GeorgiaВ Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
В Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
© Special Service of State Protection of Georgia
Помимо конференции, мероприятие также включает рабочие встречи и тематические сессии.
© Special Service of State Protection of GeorgiaВ Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
В Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны
© Special Service of State Protection of Georgia
В завершении конференции участники мероприятия побывают в учебном центре Специальной службы государственной охраны и ознакомятся с обновленными инфраструктурными проектами.