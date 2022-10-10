https://sputnik-georgia.ru/20221010/v-tbilisi-otkrylas-konferentsiya-mezhdunarodnoy-assotsiatsii-sluzhb-lichnoy-okhrany-271202980.html

В Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны

В Тбилиси открылась конференция Международной ассоциации служб личной охраны

В повестке дня такие актуальные темы, как работа в среде с высоким риском, оценка современных опасностей и вызовов, а также новейшие технологии 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. В Тбилиси открылась 18-я по счету конференция Международной ассоциации служб личной охраны (APPS), которую принимает Специальная служба государственной охраны Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.Конференция продлится до 12 октября. В мероприятии принимают участие представители 45 стран и международных организаций, в том числе ООН, НАТО, Еврокомиссии и центральной полиции Европы. Специальная служба государственной охраны является активным членом ассоциации с 2010 года."Эта ассоциация само собой является очень хорошей платформой, с помощью которой можно поделиться лучшим опытом стран-участников, получить от них информацию, помощь. Заинтересованность в отношении Грузии очень растет, поэтому я считаю, что несмотря на довольно тяжелое положение в Европейском регионе, мы должны найти возможность и обеспечить наших граждан стабильной и безопасной средой", – заявил глава Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе.В повестке дня мероприятия такие актуальные темы, как работа в среде с высоким риском, оценка современных опасностей и вызовов, новейшие технологии и так далее.Помимо конференции, мероприятие также включает рабочие встречи и тематические сессии. В завершении конференции участники мероприятия побывают в учебном центре Специальной службы государственной охраны и ознакомятся с обновленными инфраструктурными проектами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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