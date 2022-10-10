https://sputnik-georgia.ru/20221010/v-tbilisi-otkrylsya-klub-dlya-lits-60-271212803.html

В Тбилиси открылся клуб для лиц 60+

В Тбилиси открылся клуб для лиц 60+

Он предназначен для граждан, которые хотят улучшить качество своей жизни, сохранить здоровье и быть активными членами общества 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T19:27+0400

2022-10-10T19:27+0400

2022-10-10T19:27+0400

новости

грузия

общество

георгий ткемаладзе

андриа басилая

тбилиси

пенсионер

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. "Клуб здоровой и активной жизни 60+" открылся в Тбилиси, сообщает пресс-службы столичного муниципалитета.Клуб открыт в библиотеке имени Мирзы Геловани в районе Важа-Пшавела. Он предназначен для граждан, которые хотят улучшить качество своей жизни, сохранить здоровье и быть активными членами общества.На открытии клуба присутствовали заммэра Тбилиси Андриа Басилая, председатель сакребуло столицы, мажоритарный депутат Вакийского района Георгий Ткемаладзе и другие гости.Басилая, директор Объединений мультифункциональных библиотек Ниниа Мачарашвили и руководитель грузинского офиса Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Лела Бакрадзе подписали меморандум, подразумевающий поддержку данного проекта и его расширение.К проекту подключилось Объединение библиотек, и при содействии UNFPA создан первый клуб. Басилая выразил готовность развивать все те направления, которые будут важны для граждан с 60 лет и старше.Как отметил Басилая, открытие следующего клуба планируется в мультифункциональном пространстве Диди Дигоми. Мэрия Тбилиси выражает готовность охватить и другие районы столицы."Клуб 60+" будет обслуживать желающих с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00. Пройти регистрацию желающие смогут на месте.Члены клуба получат возможность освоить новые навыки, поделиться своим опытом, самостоятельно спланировать и реализовать мероприятия, узнать новую информацию.На первом этапе запланированы три разные активности – упражнения, рисование и музыка. Члены клуба будут присутствовать на спортивно-оздоровительных упражнениях, арт-терапии – рисование, которым будет руководить художница Кетеван Матабели. Уроки музыки будет вести музыкант Ия Шуглиашвили.Приглашенные специалисты будут проводить ежедневные мероприятия, специально разработанные для членов клуба.Ранее мэрия уже утвердила программу, по которой пожилые люди могут посещать бассейн или фитнес-зал девять раз в месяц бесплатно.В рамках программы "Спорт для старшего поколения" для посещений открыты два муниципальных спортивных комплекса - "Надзаладевский комплексный спортивный центр" и "Глданский спортивный комплекс".В Грузии женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65. По данным на 1 марта, в Тбилиси 233,6 тысячи пенсионеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, общество, георгий ткемаладзе, андриа басилая, тбилиси, пенсионер