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Грузинский футболист получил награду за спасение жизни соперника

Грузинский футболист получил награду за спасение жизни соперника

Футболист получил награду за помощь сопернику, когда он играл за австрийский "Вольфсбергер" 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Грузинский защитник итальянского "Кремонезе" Лука Лочошвили стал победителем в номинации "Лучшая эмоция года" ("Best emotion of the year") на ежегодной церемонии Федерации футбола Австрии, сообщает официальный сайт итальянского клуба.Лука Лочошвили присоединился к "Кремонезе", играющему в высшем дивизионе Италии, в августе 2022 года. За трансфер грузинского футболиста из австрийского "Вольфсбергера" заплатили за 1,6 миллиона долларов."Наш защитник Лочошвили получил награду "Лучшая эмоция года" из-за того, что произошло во время прошлогоднего матча между "Аустрией" и "Вольфсбергом" в Вене. Когда он увидел своего соперника, лежащего без сознания на поле, то тут же бросился на помощь и спас ему жизнь", — пишет официальный сайт "Кремонезе".Эта история произошла в феврале прошлого года во время матча между "Аустрией" и "Вольфсбергом". Игрок венской команды Георг Тейгле после сильного удара по голове потерял сознание, а грузинский защитник "Вольфсберга" (нынешний игрок "Кремонезе") тут же бросился к нему и оказал первую помощь. Драматический момент благополучно закончился благодаря вмешательству Луки.Лука Лочошвили должен был получить награду на ежегодной церемонии австрийского футбола, однако игрок сборной Грузии и "Кремонезе" не смог присутствовать на награждении, так как готовился к матчу Серии А против "Наполи".

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