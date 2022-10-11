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Грузия поможет Туркменистану в продвижении газа на европейский рынок

Грузия поможет Туркменистану в продвижении газа на европейский рынок

Среди обсуждаемых вопросов также был экспорт в Грузию увеличенных объемов туркменской нефти 11.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Перспективы продвижения туркменского газа на Запад, а также поставки "голубого топлива" в Грузию обсудили в ходе визита грузинской делегации Корпорации нефти и газа в Туркменистан.Находящаяся с рабочим визитом в Туркменистане делегация Корпорации нефти и газа под руководством гендиректора Георгия Чиковани встретилась с Государственным министром Туркменистана, председателем Государственного концерна "Туркменгаз" Батыром Амановым и другими руководителями компании.На встрече также присутствовал посол Грузии в Туркменистане Константин Сабиашвили.Среди обсуждаемых вопросов также были экспорт в Грузию увеличенных объемов туркменской нефти и нефтепродуктов и организация транспортировки в порты Черного моря.По информации грузинской Корпорации, по всем обсуждаемым вопросам достигнута предварительная договоренность. Стороны запланировали дальнейшее взаимное сотрудничество с привлечением Министерств иностранных дел Грузии и Туркменистана.Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Товарооборот между странами в январе-августе 2022 года составил 147,6 миллиона долларов, что на 7,5% больше данных за восемь месяцев 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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