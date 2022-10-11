https://sputnik-georgia.ru/20221011/gruziya-vernula-armenii-200-kg-neprigodnoy-ikry-271242955.html

Грузия вернула Армении 200 кг непригодной икры

Грузия вернула Армении 200 кг непригодной икры

Специалисты выявили факт нарушения температурного режима при перевозке груза 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T16:48+0400

2022-10-11T16:48+0400

2022-10-11T16:48+0400

грузия

общество

новости

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262669794_0:196:3123:1953_1920x0_80_0_0_85fbf9cf072bf7efbee5d0e38b8955f2.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Грузинские таможенники на ТПП "Садахло" (граница с Арменией) пресекли ввоз в страну 200 кг игры, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.По информации ведомства, специалисты выявили факт нарушения температурного режима при перевозке груза.Согласно постановлению правительства Грузии N463, указанный груз вернули в страну-экспортер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, армения