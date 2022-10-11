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Грузия вернула Армении 200 кг непригодной икры
Грузия вернула Армении 200 кг непригодной икры
Специалисты выявили факт нарушения температурного режима при перевозке груза 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T16:48+0400
2022-10-11T16:48+0400
2022-10-11T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Грузинские таможенники на ТПП "Садахло" (граница с Арменией) пресекли ввоз в страну 200 кг игры, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.По информации ведомства, специалисты выявили факт нарушения температурного режима при перевозке груза.Согласно постановлению правительства Грузии N463, указанный груз вернули в страну-экспортер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, армения
грузия, общество, новости, армения
Грузия вернула Армении 200 кг непригодной икры
Специалисты выявили факт нарушения температурного режима при перевозке груза
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Грузинские таможенники на ТПП "Садахло" (граница с Арменией) пресекли ввоз в страну 200 кг игры, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
По информации
ведомства, специалисты выявили факт нарушения температурного режима при перевозке груза.
Согласно постановлению правительства Грузии N463, указанный груз вернули в страну-экспортер.