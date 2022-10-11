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Исчезла с радаров. Чем закончилась индийская марсианская миссия

Исчезла с радаров. Чем закончилась индийская марсианская миссия

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что автоматическая космическая станция "Мангальян", или МОМ (Mars Orbiter Mission)... 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T12:03+0400

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Вместо запланированных шести-восьми месяцев миссия продолжалась восемь лет. О том, что нового о Красной планете удалось узнать за это время, а также о возможных причинах потери связи с аппаратом, читайте в материале автора РИА Новости Владислава Стрекопытова.Марсианский корабльПервую в Индии автоматическую межпланетную станцию назвали "Мангальян", что в переводе с санскрита означает "марсианский корабль". До этого к Марсу отправляли аппараты СССР, Россия, США, Япония и Европейское космическое агентство.Запустили станцию 5 ноября 2013-го с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. На высоте 70 километров специалисты проверили аппаратуру, а камера сделала первый снимок. В кадр попали Индия, Тибет, Аравийский полуостров, восточное Средиземноморье и восток Африки. Двадцать четвертого сентября 2014-го "Мангальян" вышел на орбиту Марса и приступил к передаче данных.Орбитальный долгожительПо плану станция должна была проработать на орбите всего около полугода. Но на борту осталось сорок килограммов топлива — вдвое больше, чем предполагалось. В ISRO решили воспользоваться этим и продлить миссию, чтобы тщательнее исследовать климат Марса.Благодаря сверхширокому углу зрения камеры МСС "Мангальян" стал первой и пока единственной миссией, сумевшей одним кадром охватить всю поверхность Марса, а также получить изображение обратной стороны Деймоса. Кроме того, засняли второй спутник Фобос на фоне Красной планеты, а также комету Сайдинг-Спринг, которая сблизилась с Марсом 19 октября 2014-го.Индийская миссия позволила уточнить состав марсианской экзосферы, определить высоту, на которой происходит переход от преобладания CO2 к кислородному режиму. В верхних слоях обнаружили изотоп аргон-40, характерный для атмосферы Земли. Аппарат наблюдал крупные пылевые бури, изменения полярных ледяных шапок и альбедо поверхности планеты. А по результатам обработки изображений с помощью моделей машинного обучения ученые составили классификацию марсианских оползней.Прощание со станциейИтоги восьмилетней миссии подвели на общем собрании ISRO 27 сентября 2022-го. Станция потеряла связь с Землей в апреле во время длительного пребывания в зоне затемнения. Точная причина исчезновения корабля с радаров неизвестна. Возможно, закончилось топливо, необходимое для правильной ориентации и управления солнечными батареями, или аккумулятор разрядился сверх безопасного рабочего предела.Солнечная батарея станции размером 1,4 x 1,8 метра состоит из трех панелей, расположенных на одной стороне космического корабля. Мощности 800 ватт хватает, чтобы заряжать литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает работу станции при отсутствии света. Видимо, зона затемнения, с которой столкнулся "Мангальян" в апреле, была слишком обширной.В "прощальном" заявлении ISRO говорится: "Эта миссия всегда будет считаться выдающимся технологическим и научным достижением в истории исследования планет".Кстати, MOM стала самой бюджетной межпланетной миссией в истории космонавтики. Она обошлась всего в 74 миллиона долларов США — дешевле, чем многие голливудские фильмы.Продолжение следуетИндийская организация космических исследований намерена запустить вторую марсианскую миссию — ориентировочно в 2024-м. Рассматривали конфигурации, включающие орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, однако опять ограничились орбитальной станцией, но с более сложными инструментами.За MOM-2 последует MOM-3 с посадочным модулем и марсоходом. Предполагаемое место посадки — древнее озеро Эридания. По мнению ученых, на дне этого водоема 4,0-3,7 миллиарда лет назад били горячие источники, в которых могла зародиться жизнь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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