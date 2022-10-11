https://sputnik-georgia.ru/20221011/kak-idet-stroitelstvo-samogo-dlinnogo-tonnelya-v-gruzii-k-granitse-s-rossiey-271221472.html

Как идет строительство самого длинного тоннеля в Грузии к границе с Россией

Как идет строительство самого длинного тоннеля в Грузии к границе с Россией

На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 километров 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T10:02+0400

2022-10-11T10:02+0400

2022-10-11T10:02+0400

грузия

новости

экономика

ираклий карселадзе

департамент автомобильных дорог

гудаури

военно-грузинская дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259873505_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5c53bb434873b84fa6d848c7834e5f63.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Строительство тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы продолжается в интенсивном режиме – прорыто уже более 3,3 километра, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".По словам министра, проект важен как для региональных, так и международных связей.Работы по бурению тоннеля выполняются с помощью машины TBM (Tunnel Boring Machine), специально изготовленной для проекта Квешети-Коби.В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби.На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 километров и, соответственно, время в пути на час.При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение курорта, а с другой – транзит станет более безопасным.Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гудаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, департамент автомобильных дорог, гудаури, военно-грузинская дорога