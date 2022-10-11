https://sputnik-georgia.ru/20221011/kak-idet-stroitelstvo-samogo-dlinnogo-tonnelya-v-gruzii-k-granitse-s-rossiey-271221472.html
Как идет строительство самого длинного тоннеля в Грузии к границе с Россией
Как идет строительство самого длинного тоннеля в Грузии к границе с Россией
На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 километров 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T10:02+0400
2022-10-11T10:02+0400
2022-10-11T10:02+0400
грузия
новости
экономика
ираклий карселадзе
департамент автомобильных дорог
гудаури
военно-грузинская дорога
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Строительство тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы продолжается в интенсивном режиме – прорыто уже более 3,3 километра, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".По словам министра, проект важен как для региональных, так и международных связей.Работы по бурению тоннеля выполняются с помощью машины TBM (Tunnel Boring Machine), специально изготовленной для проекта Квешети-Коби.В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби.На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 километров и, соответственно, время в пути на час.При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение курорта, а с другой – транзит станет более безопасным.Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гудаури
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грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, департамент автомобильных дорог, гудаури, военно-грузинская дорога
грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, департамент автомобильных дорог, гудаури, военно-грузинская дорога
Как идет строительство самого длинного тоннеля в Грузии к границе с Россией
На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 километров
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Строительство тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы продолжается в интенсивном режиме – прорыто уже более 3,3 километра, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.
Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".
"Прогресс достигнут и в историческом проекте – строительстве тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы. Строится девятикилометровый уникальный тоннель, который прорыт уже на 3,3 километра, и процесс продолжается", – сказал Карселадзе.
По словам министра, проект важен как для региональных, так и международных связей.
Работы по бурению тоннеля выполняются с помощью машины TBM (Tunnel Boring Machine), специально изготовленной для проекта Квешети-Коби.
В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.
Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби.
На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 километров и, соответственно, время в пути на час.
При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение курорта, а с другой – транзит станет более безопасным.
Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.