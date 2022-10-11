https://sputnik-georgia.ru/20221011/kak-pravilno-khranit-kartoshku-zimoy-proverennye-sposoby-khraneniya-271245558.html

Как правильно хранить картошку зимой? Проверенные способы хранения

Как правильно хранить картошку зимой? Проверенные способы хранения

Картошка, из которой можно приготовить сотни блюд как в будни, так и праздники, – незаменимый продукт для любой хозяйки 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T17:28+0400

2022-10-11T17:28+0400

2022-10-11T17:28+0400

справки

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Но как правильно хранить картошку зимой, чтобы защитить корнеплод от морозов и порчи, знает не каждый.Поэтому Sputnik Грузия рассказывает о проверенных способах, как правильно хранить картошку зимой в домашних условиях.Условия и способы храненияПогреб, в котором круглый год поддерживается оптимальная температура, примерно 3-4 градуса, считается лучшим местом для хранения картошки. Ящики с картошкой в погребе желательно положить на полки или подложить под них деревянные доски.Хранить картошку, при правильном соблюдении необходимых для этого условий, можно и в любом другом месте, в том числе и в квартире, только выбирайте место потемнее и попрохладнее.К примеру, лоджия или застекленный балкон вполне подойдут для хранения корнеплодов. Однако хранить продукт желательно в деревянных ящиках со щелями, которые пропускают воздух, но задерживают свет.Но, если вы планируете хранить картошку зимой на открытом балконе, утеплите коробку или ящик пенопластом, который на перепады температуры не реагирует, или старыми теплыми вещами.Встроенные шкафы под окном также хороший способ для хранения картошки зимой.Можно хранить картошку на кухне в плетенной корзинке, но подальше от газовой плиты или радиатора. Если у вас нет корзинки или любой другой воздухопроницаемой емкости, возьмите обычное ведро и проделайте в нем дырочки для циркуляции воздуха.В холодильнике хранят небольшие запасы картошки, только корнеплоды следует поместить в пластиковый контейнер, чтобы продукт не впитал посторонние запахи.Советы хозяйкамКартошку, прежде чем отправить на хранение, нужно как следует просушить на свежем воздухе, что обезопасит ее впоследствии от процесса гниения.Если в квартире жарко, поставьте рядом с местом хранения картошки миску с водой, чтобы уберечь продукт от засыхания.Положите в емкость с картошкой яблоко, которое впитывая влагу, будет препятствовать прорастанию. Прорастание картошки задерживает и мята, если переложить ею клубни.Лучше сохранить картошку зимой помогает луковая шелуха, а также еловые и сосновые ветки.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки