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Как выросли цены на сельхозпродукцию в ЕС
Как выросли цены на сельхозпродукцию в ЕС
Мировой продовольственный рынок переживает сложный период, в большинстве стран Европы значительно подорожали цены на сельскохозяйственную продукцию 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T20:35+0400
2022-10-11T20:35+0400
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В инфографике Sputnik Литва, основанной на данных статистической службы Европейского союза (Eurostat), вы узнаете, как изменились цены на сельхозпродукцию во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Так, за отчетный период средние цены на товары и услуги, необходимые сельхозпроизводителям, выросли на 36% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Наибольший рост цен зафиксирован на удобрения (+116%), энергию и смазочные материалы (+61%). Что касается конечных продуктов отрасли, то больше всего подорожали зерновые (+68%), семена масличных культур и маслосодержащих плодов (+59%) и яйца (+45%).Наибольший рост цен на сельскохозяйственные продукты зафиксирован в Литве – 65%, Эстонии – 53%, Венгрии – 43%. Меньше всего продукты подорожали в Дании – на 7%, Мальте и Португалии – на 12%.Что касается Грузии, то, согласно данным Национальной службы статистики за сентябрь 2022 года, по сравнению с прошлогодними показателями в стране выросли цены на многие наименования продуктов, в том числе на хлеб (32,8%), молоко, сыр и яйца (23,3%), растительное масло (21,2%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, экономика, европа, инфляция, инфографика, мультимедиа, инфографика
Как выросли цены на сельхозпродукцию в ЕС
Мировой продовольственный рынок переживает сложный период, в большинстве стран Европы значительно подорожали цены на сельскохозяйственную продукцию
В инфографике Sputnik Литва
, основанной на данных статистической службы Европейского союза (Eurostat), вы узнаете, как изменились цены на сельхозпродукцию во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Так, за отчетный период средние цены на товары и услуги, необходимые сельхозпроизводителям, выросли на 36% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Наибольший рост цен зафиксирован на удобрения (+116%), энергию и смазочные материалы (+61%). Что касается конечных продуктов отрасли, то больше всего подорожали зерновые (+68%), семена масличных культур и маслосодержащих плодов (+59%) и яйца (+45%).
Наибольший рост цен на сельскохозяйственные продукты зафиксирован в Литве – 65%, Эстонии – 53%, Венгрии – 43%. Меньше всего продукты подорожали в Дании – на 7%, Мальте и Португалии – на 12%.
Что касается Грузии, то, согласно данным Национальной службы статистики за сентябрь 2022 года, по сравнению с прошлогодними показателями в стране выросли цены на многие наименования продуктов, в том числе на хлеб (32,8%), молоко, сыр и яйца (23,3%), растительное масло (21,2%).