https://sputnik-georgia.ru/20221011/kavkazskiy-orel-2022---startovali-voennye-ucheniya-gruzii-turtsii-i-azerbaydzhana-271241509.html
"Кавказский орел 2022" - стартовали военные учения Грузии, Турции и Азербайджана
"Кавказский орел 2022" - стартовали военные учения Грузии, Турции и Азербайджана
Группы специального назначения поделятся друг с другом опытом огневой и медицинской подготовки 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T16:03+0400
2022-10-11T16:03+0400
2022-10-11T16:58+0400
грузия
новости
турция
азербайджан
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23384/82/233848239_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_dbbed32785172e5f55ce1777a33e3ea0.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Совместные учения "Кавказский орел 2022", в которых принимают участие военнослужащие специальных оперативных сил Грузии, Турции и Азербайджана, стартовали в Грузии, говорится в сообщении оборонного ведомства.Церемония открытия трехсторонних полевых тактических учений прошла в Учебном центре специального назначения имени Гелы Чедия в Мухровани. На мероприятии присутствовали военный атташе Турции вице-полковник Бурак Алтынер, военный атташе Азербайджана полковник Фуад Ибрагимов и представители сил обороны.Группы специального назначения, участвующие в учении "Кавказский орел 2022", поделятся друг с другом опытом огневой и медицинской подготовки, боевых действий в населенных пунктах и проведения спецопераций.Трехсторонние учения сил специальных операций Грузии, Азербайджана и Турции "Кавказский орел" проводятся с 2009 ежегодно года во всех трех странах по принципу ротации. В прошлом году учения принимала Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
азербайджан
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23384/82/233848239_100:0:901:601_1920x0_80_0_0_86638833bdce9511293f2c4c1c33ca58.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, турция, азербайджан, тбилиси
грузия, новости, турция, азербайджан, тбилиси
"Кавказский орел 2022" - стартовали военные учения Грузии, Турции и Азербайджана
16:03 11.10.2022 (обновлено: 16:58 11.10.2022)
Группы специального назначения поделятся друг с другом опытом огневой и медицинской подготовки
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Совместные учения "Кавказский орел 2022", в которых принимают участие военнослужащие специальных оперативных сил Грузии, Турции и Азербайджана, стартовали в Грузии, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Церемония открытия трехсторонних полевых тактических учений прошла в Учебном центре специального назначения имени Гелы Чедия в Мухровани. На мероприятии присутствовали военный атташе Турции вице-полковник Бурак Алтынер, военный атташе Азербайджана полковник Фуад Ибрагимов и представители сил обороны.
"Цель учений - углубление синхронизации и координации возможностей сил специального назначения подразделениями специальных операций Сил обороны Грузии, Азербайджана и Турции, обмен опытом, повышение взаимосовместимости и улучшение управления и контроля в многонациональной среде", - отмечено в сообщении.
Группы специального назначения, участвующие в учении "Кавказский орел 2022", поделятся друг с другом опытом огневой и медицинской подготовки, боевых действий в населенных пунктах и проведения спецопераций.
Трехсторонние учения сил специальных операций Грузии, Азербайджана и Турции "Кавказский орел" проводятся с 2009 ежегодно года во всех трех странах по принципу ротации. В прошлом году учения принимала Турция.