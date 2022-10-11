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"Кавказский орел 2022" - стартовали военные учения Грузии, Турции и Азербайджана

"Кавказский орел 2022" - стартовали военные учения Грузии, Турции и Азербайджана

Группы специального назначения поделятся друг с другом опытом огневой и медицинской подготовки 11.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Совместные учения "Кавказский орел 2022", в которых принимают участие военнослужащие специальных оперативных сил Грузии, Турции и Азербайджана, стартовали в Грузии, говорится в сообщении оборонного ведомства.Церемония открытия трехсторонних полевых тактических учений прошла в Учебном центре специального назначения имени Гелы Чедия в Мухровани. На мероприятии присутствовали военный атташе Турции вице-полковник Бурак Алтынер, военный атташе Азербайджана полковник Фуад Ибрагимов и представители сил обороны.Группы специального назначения, участвующие в учении "Кавказский орел 2022", поделятся друг с другом опытом огневой и медицинской подготовки, боевых действий в населенных пунктах и проведения спецопераций.Трехсторонние учения сил специальных операций Грузии, Азербайджана и Турции "Кавказский орел" проводятся с 2009 ежегодно года во всех трех странах по принципу ротации. В прошлом году учения принимала Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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