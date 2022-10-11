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Хазин о ликвидации европейской промышленности, потолке цен на нефть и "Северных потоках"
Хазин о ликвидации европейской промышленности, потолке цен на нефть и "Северных потоках"
Евросоюз прекратит свое существование, как центр экономической силы. В этом им активно помогут США и Великобритания, которые планируют уничтожить ЕС как... 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T10:33+0400
2022-10-11T10:33+0400
2022-10-11T10:33+0400
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Уже сейчас многие бизнесы и производства ради спасения бегут из Европы в США.Впрочем, в ЕС до сих пор не понимают, чем им реально грозят самоубийственные решения властей и долгосрочное противостояние с Россией. Так считает экономист и публицист Михаил Хазин. В интервью Spuntik на русском мы также обсудили с экспертом новые санкции, ограничение цен на российские энергоресурсы, происшествие на "Северном потоке", а также глупую, близорукую и губительную политику Евросоюза. Подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, сша, великобритания, экономика, видео
мультимедиа, видео, сша, великобритания, экономика, видео
Хазин о ликвидации европейской промышленности, потолке цен на нефть и "Северных потоках"
Евросоюз прекратит свое существование, как центр экономической силы. В этом им активно помогут США и Великобритания, которые планируют уничтожить ЕС как конкурента в мировой экономике
Уже сейчас многие бизнесы и производства ради спасения бегут из Европы в США.
Впрочем, в ЕС до сих пор не понимают, чем им реально грозят самоубийственные решения властей и долгосрочное противостояние с Россией. Так считает экономист и публицист Михаил Хазин.
В интервью Spuntik на русском мы также обсудили с экспертом новые санкции, ограничение цен на российские энергоресурсы, происшествие на "Северном потоке", а также глупую, близорукую и губительную политику Евросоюза.
Подробнее смотрите в нашем видео.