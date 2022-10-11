https://sputnik-georgia.ru/20221011/khazin-o-likvidatsii-evropeyskoy-promyshlennosti-potolke-tsen-na-neft-i-severnykh-potokakh-271223810.html

Хазин о ликвидации европейской промышленности, потолке цен на нефть и "Северных потоках"

Хазин о ликвидации европейской промышленности, потолке цен на нефть и "Северных потоках"

Евросоюз прекратит свое существование, как центр экономической силы. В этом им активно помогут США и Великобритания, которые планируют уничтожить ЕС как... 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T10:33+0400

2022-10-11T10:33+0400

2022-10-11T10:33+0400

мультимедиа

видео

сша

великобритания

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0b/271223630_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72bbe280454c86595e993be296267365.jpg

Уже сейчас многие бизнесы и производства ради спасения бегут из Европы в США.Впрочем, в ЕС до сих пор не понимают, чем им реально грозят самоубийственные решения властей и долгосрочное противостояние с Россией. Так считает экономист и публицист Михаил Хазин. В интервью Spuntik на русском мы также обсудили с экспертом новые санкции, ограничение цен на российские энергоресурсы, происшествие на "Северном потоке", а также глупую, близорукую и губительную политику Евросоюза. Подробнее смотрите в нашем видео.

сша

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, сша, великобритания, экономика, видео