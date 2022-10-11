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Кварацхелия становится ключевым игроком в составе "Наполи" - СМИ
Кварацхелия становится ключевым игроком в составе "Наполи" - СМИ
Пока команда Кварацхелия лидирует как в своей группе А Лиги чемпионов, так и в чемпионате Италии 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T07:32+0400
2022-10-11T07:32+0400
2022-10-11T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Итальянское спортивное издание Corriere dello Sport назвало Хвичу Кварацхелия лучшим игроком в составе "Наполи" в матче против "Креманезе" и ключевым футболистом в составе неаполитанцев с начала сезона.Пока команда Хвичи Кварацхелия лидирует как в своей группе А Лиги чемпионов, оставив позади английский "Ливерпуль", так и в чемпионате Италии.Как отмечает издание, таких результатов. которые показывает клуб Лучано Спаллетти в чемпионате Италдии давно не видели."Восемь побед подряд за один сезон во всех турнирах — беспрецедентный случай для "Наполи", где Кварацхелия становится все более важной фигурой. Команда имеет выдающиеся результаты в Европе. "Наполи" Спаллетти устанавливает рекорды в Италии и Европе: таких цифр мы еще не видели", - пишет издание.Уже послезавтра подопечные Лучано Спаллетти сыграют против "Аякса" в домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол
спорт, новости, в мире, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол
Кварацхелия становится ключевым игроком в составе "Наполи" - СМИ
Пока команда Кварацхелия лидирует как в своей группе А Лиги чемпионов, так и в чемпионате Италии
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Итальянское спортивное издание Corriere dello Sport назвало Хвичу Кварацхелия лучшим игроком в составе "Наполи" в матче против "Креманезе" и ключевым футболистом в составе неаполитанцев с начала сезона.
Пока команда Хвичи Кварацхелия лидирует как в своей группе А Лиги чемпионов, оставив позади английский "Ливерпуль", так и в чемпионате Италии.
"Этот рекорд, в первую очередь, заслуга Хвичи Кварацхелия, который принимал непосредственное участие в семи голах, забитых неаполитанцами в чемпионате – на его счету 5 голов и 2 результативные передачи. Никто не сделал больше в Серии А. Кроме того, грузин уже заработал два пенальти и сравнялся с нападающим "Болоньи" Николой Сансоне", — пишет итальянское издание
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Как отмечает издание, таких результатов. которые показывает клуб Лучано Спаллетти в чемпионате Италдии давно не видели.
"Восемь побед подряд за один сезон во всех турнирах — беспрецедентный случай для "Наполи", где Кварацхелия становится все более важной фигурой. Команда имеет выдающиеся результаты в Европе. "Наполи" Спаллетти устанавливает рекорды в Италии и Европе: таких цифр мы еще не видели", - пишет издание.
Уже послезавтра подопечные Лучано Спаллетти сыграют против "Аякса" в домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА.