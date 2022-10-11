https://sputnik-georgia.ru/20221011/kvaratskheliya-stanovitsya-klyuchevym-igrokom-v-sostave-napoli---smi-271221017.html

Кварацхелия становится ключевым игроком в составе "Наполи" - СМИ

Кварацхелия становится ключевым игроком в составе "Наполи" - СМИ

Пока команда Кварацхелия лидирует как в своей группе А Лиги чемпионов, так и в чемпионате Италии 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T07:32+0400

2022-10-11T07:32+0400

2022-10-11T07:32+0400

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хвича кварацхелия

клуб "наполи"

футбол

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Итальянское спортивное издание Corriere dello Sport назвало Хвичу Кварацхелия лучшим игроком в составе "Наполи" в матче против "Креманезе" и ключевым футболистом в составе неаполитанцев с начала сезона.Пока команда Хвичи Кварацхелия лидирует как в своей группе А Лиги чемпионов, оставив позади английский "Ливерпуль", так и в чемпионате Италии.Как отмечает издание, таких результатов. которые показывает клуб Лучано Спаллетти в чемпионате Италдии давно не видели."Восемь побед подряд за один сезон во всех турнирах — беспрецедентный случай для "Наполи", где Кварацхелия становится все более важной фигурой. Команда имеет выдающиеся результаты в Европе. "Наполи" Спаллетти устанавливает рекорды в Италии и Европе: таких цифр мы еще не видели", - пишет издание.Уже послезавтра подопечные Лучано Спаллетти сыграют против "Аякса" в домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол