https://sputnik-georgia.ru/20221011/menabdishvili-v-gruzii-poyavilsya-opasnyy-dlya-zhizni-klubnyy-narkotik-271246950.html

Менабдишвили: в Грузии появился опасный для жизни клубный наркотик

Менабдишвили: в Грузии появился опасный для жизни клубный наркотик

Все клубные наркотики изготовлены в кустарных условиях, подчеркнул эксперт 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T18:35+0400

2022-10-11T18:35+0400

2022-10-11T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Исследование показало, что клубные наркотики в Грузии содержат фентанил, который намного сильнее других опиоидов, и тем самым представляет серьезную опасность для жизни человека, заявил нарколог Гури Менабдишвили в медиа-центре "Мтавари". По его словам, все эти наркотики изготовлены в кустарных условиях.По его словам, фентанил в десятки раз сильнее героина и еще более сильнее морфина. Его используют для усыпления таких животных как, к примеру, слон или тигр.Говоря о проблеме наркомании, Менабдишвили отметил, что на 99% наркозависимых людей перешли на тяжелые наркотики именно с марихуаны.Проведенное несколько лет назад исследование показало, что показатель потребления алкоголя и сигарет среди школьников, а также их доступа к наркотикам снизился, однако на 3% увеличился показатель потребления марихуаны среди подростков в возрасте 15-16 лет.В исследовании приняли участие около 3 тысяч учеников из 280 школ Грузии.Менабдишвили напомнил, что потребление марихуаны вызывает психоз, агрессию, нетрудоспособность, бездетность. В Грузии легализовано курение марихуаны, но только дома, и то если там нет несовершеннолетних. Ее хранение и приобретение, в том числе для личных целей, а также курение в неположенном месте является административным нарушением.Нарушение закона карается штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари.Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. В противном случае это карается в административном порядке штрафом от 500 до 1,5 тысячи лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, общество, наркотики, наркоторговля, наркополитика, смягчение наркополитики в грузии, нарколог