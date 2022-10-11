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Менабдишвили: в Грузии появился опасный для жизни клубный наркотик
Менабдишвили: в Грузии появился опасный для жизни клубный наркотик
Все клубные наркотики изготовлены в кустарных условиях, подчеркнул эксперт 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T18:35+0400
2022-10-11T18:35+0400
2022-10-11T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Исследование показало, что клубные наркотики в Грузии содержат фентанил, который намного сильнее других опиоидов, и тем самым представляет серьезную опасность для жизни человека, заявил нарколог Гури Менабдишвили в медиа-центре "Мтавари". По его словам, все эти наркотики изготовлены в кустарных условиях.По его словам, фентанил в десятки раз сильнее героина и еще более сильнее морфина. Его используют для усыпления таких животных как, к примеру, слон или тигр.Говоря о проблеме наркомании, Менабдишвили отметил, что на 99% наркозависимых людей перешли на тяжелые наркотики именно с марихуаны.Проведенное несколько лет назад исследование показало, что показатель потребления алкоголя и сигарет среди школьников, а также их доступа к наркотикам снизился, однако на 3% увеличился показатель потребления марихуаны среди подростков в возрасте 15-16 лет.В исследовании приняли участие около 3 тысяч учеников из 280 школ Грузии.Менабдишвили напомнил, что потребление марихуаны вызывает психоз, агрессию, нетрудоспособность, бездетность. В Грузии легализовано курение марихуаны, но только дома, и то если там нет несовершеннолетних. Ее хранение и приобретение, в том числе для личных целей, а также курение в неположенном месте является административным нарушением.Нарушение закона карается штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари.Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. В противном случае это карается в административном порядке штрафом от 500 до 1,5 тысячи лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, общество, наркотики, наркоторговля, наркополитика, смягчение наркополитики в грузии, нарколог
новости, общество, наркотики, наркоторговля, наркополитика, смягчение наркополитики в грузии, нарколог
Менабдишвили: в Грузии появился опасный для жизни клубный наркотик
18:35 11.10.2022 (обновлено: 18:38 11.10.2022)
Все клубные наркотики изготовлены в кустарных условиях, подчеркнул эксперт
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Исследование показало, что клубные наркотики в Грузии содержат фентанил, который намного сильнее других опиоидов, и тем самым представляет серьезную опасность для жизни человека, заявил нарколог Гури Менабдишвили в медиа-центре "Мтавари".
По его словам, все эти наркотики изготовлены в кустарных условиях.
"Речь идет о том, что в т. н. клубные наркотики – метамфетамин, амфетамин и экстази содержат фентанил", - сказал Менабдишвили и призвал всех к осторожности.
По его словам, фентанил в десятки раз сильнее героина и еще более сильнее морфина. Его используют для усыпления таких животных как, к примеру, слон или тигр.
Говоря о проблеме наркомании, Менабдишвили отметил, что на 99% наркозависимых людей перешли на тяжелые наркотики именно с марихуаны.
Проведенное несколько лет назад исследование показало, что показатель потребления алкоголя и сигарет среди школьников, а также их доступа к наркотикам снизился, однако на 3% увеличился показатель потребления марихуаны среди подростков в возрасте 15-16 лет.
В исследовании приняли участие около 3 тысяч учеников из 280 школ Грузии.
Менабдишвили напомнил, что потребление марихуаны вызывает психоз, агрессию, нетрудоспособность, бездетность.
В Грузии легализовано курение марихуаны, но только дома, и то если там нет несовершеннолетних. Ее хранение и приобретение, в том числе для личных целей, а также курение в неположенном месте является административным нарушением.
Нарушение закона карается штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари.
Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. В противном случае это карается в административном порядке штрафом от 500 до 1,5 тысячи лари.