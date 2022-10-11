https://sputnik-georgia.ru/20221011/minobrazovaniya-oproverglo-slukhi-o-vozmozhnom-naznachenii-chkhenkeli-na-post-i-o-rektora-tgu-271236610.html

Минобразования опровергло слухи о возможном назначении Чхенкели на пост и. о. ректора ТГУ

Минобразования опровергло слухи о возможном назначении Чхенкели на пост и. о. ректора ТГУ

Протесты студентов и информацию о том, что Чхенкели якобы метит в ректоры ТГУ, прокомментировали в Минобразования 11.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

георгий шарвашидзе

михаил чхенкели

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минобразования грузии

протесты студентов тгу

тбилисский государственный университет

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии опровергло распространившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что министр Михаил Чхенкели назначается на пост и. о. ректора ТГУ, сообщает пресс-служба ведомства.Ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе подал в отставку 7 октября. Часть студентов вуза, которые начинают акции протеста с 12 октября, утверждают, что выборы ректора в ТГУ являются фиктивными и, вместо профессоров университета, его назначает правящая партия. "Мы заявляем с полной ответственностью, что данная информация является ложью. Министр образования и науки Грузии не собирается принимать участие ни в выборах и. о. ректора тбилисского государственного университета, ни в будущем в выборах ректора университета", – заявили в Минобразования.Протесты в ТГУВ мае этого года часть студентов ТГУ выступили с акциями протестов с требованием решить назревшие проблемы. В частности, в протесту прибегли студенты из регионов, требуя дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку, по их словам, у них нет возможности арендовать сильно подорожавшее жилье в Тбилиси.Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. В итоге студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза отныне смогут принять участие и заинтересованные студенты.Однако протест молодежи не прекратился даже после того, как вуз открыл дополнительные экзаменационные центры в Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставил возможность на время экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, георгий шарвашидзе, михаил чхенкели, тбилиси, минобразования грузии, протесты студентов тгу, тбилисский государственный университет