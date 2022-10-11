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https://sputnik-georgia.ru/20221011/minobrazovaniya-oproverglo-slukhi-o-vozmozhnom-naznachenii-chkhenkeli-na-post-i-o-rektora-tgu-271236610.html
Минобразования опровергло слухи о возможном назначении Чхенкели на пост и. о. ректора ТГУ
Минобразования опровергло слухи о возможном назначении Чхенкели на пост и. о. ректора ТГУ
Протесты студентов и информацию о том, что Чхенкели якобы метит в ректоры ТГУ, прокомментировали в Минобразования 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T14:04+0400
2022-10-11T14:04+0400
грузия
новости
георгий шарвашидзе
михаил чхенкели
тбилиси
минобразования грузии
протесты студентов тгу
тбилисский государственный университет
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии опровергло распространившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что министр Михаил Чхенкели назначается на пост и. о. ректора ТГУ, сообщает пресс-служба ведомства.Ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе подал в отставку 7 октября. Часть студентов вуза, которые начинают акции протеста с 12 октября, утверждают, что выборы ректора в ТГУ являются фиктивными и, вместо профессоров университета, его назначает правящая партия. "Мы заявляем с полной ответственностью, что данная информация является ложью. Министр образования и науки Грузии не собирается принимать участие ни в выборах и. о. ректора тбилисского государственного университета, ни в будущем в выборах ректора университета", – заявили в Минобразования.Протесты в ТГУВ мае этого года часть студентов ТГУ выступили с акциями протестов с требованием решить назревшие проблемы. В частности, в протесту прибегли студенты из регионов, требуя дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку, по их словам, у них нет возможности арендовать сильно подорожавшее жилье в Тбилиси.Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. В итоге студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза отныне смогут принять участие и заинтересованные студенты.Однако протест молодежи не прекратился даже после того, как вуз открыл дополнительные экзаменационные центры в Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставил возможность на время экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, георгий шарвашидзе, михаил чхенкели, тбилиси, минобразования грузии, протесты студентов тгу, тбилисский государственный университет
грузия, новости, георгий шарвашидзе, михаил чхенкели, тбилиси, минобразования грузии, протесты студентов тгу, тбилисский государственный университет

Минобразования опровергло слухи о возможном назначении Чхенкели на пост и. о. ректора ТГУ

14:04 11.10.2022
© photo: Sputnik / StringerМинистерство образования Грузии
Министерство образования Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Протесты студентов и информацию о том, что Чхенкели якобы метит в ректоры ТГУ, прокомментировали в Минобразования
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии опровергло распространившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что министр Михаил Чхенкели назначается на пост и. о. ректора ТГУ, сообщает пресс-служба ведомства.
Ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе подал в отставку 7 октября. Часть студентов вуза, которые начинают акции протеста с 12 октября, утверждают, что выборы ректора в ТГУ являются фиктивными и, вместо профессоров университета, его назначает правящая партия.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста студентов во дворе ТГУ 2 мая 2022 года
Акция протеста студентов во дворе ТГУ 2 мая 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
Акция протеста студентов во дворе ТГУ 2 мая 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
"Мы заявляем с полной ответственностью, что данная информация является ложью. Министр образования и науки Грузии не собирается принимать участие ни в выборах и. о. ректора тбилисского государственного университета, ни в будущем в выборах ректора университета", – заявили в Минобразования.

Протесты в ТГУ

В мае этого года часть студентов ТГУ выступили с акциями протестов с требованием решить назревшие проблемы. В частности, в протесту прибегли студенты из регионов, требуя дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку, по их словам, у них нет возможности арендовать сильно подорожавшее жилье в Тбилиси.
Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. В итоге студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза отныне смогут принять участие и заинтересованные студенты.
© photo: SputnikСтуденты проводят акцию протеста у ТГУ
Студенты проводят акцию протеста у ТГУ - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
Студенты проводят акцию протеста у ТГУ
© photo: Sputnik
Однако протест молодежи не прекратился даже после того, как вуз открыл дополнительные экзаменационные центры в Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставил возможность на время экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.
Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.
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