https://sputnik-georgia.ru/20221011/otdelyat-li-sport-ot-kultury-glavy-sportivnykh-federatsiy-prosyat-premera-gruzii-vmeshatsya-271242768.html

Отделят ли спорт от культуры? Главы спортивных федераций просят премьера Грузии вмешаться

Отделят ли спорт от культуры? Главы спортивных федераций просят премьера Грузии вмешаться

Требованию организаций предшествовал конфликт между президентом Федерации бокса и министром культуры 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T16:26+0400

2022-10-11T16:26+0400

2022-10-11T16:26+0400

тея цулукиани

ираклий гарибашвили

новости

грузия

спорт

тбилиси

грузинская мечта

культура

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Министерство спорта должно отделиться от Минкультуры Грузии: петицию по этому поводу на имя премьер-министра Ираклия Гарибашвили, инициатором которой стала Федерация бокса, направят представители 15 спортивных федераций.О конфликте между министром спорта Теей Цулукиани и президентом Федерации бокса Давидом Циклаури стало известно в конце сентября, во время выступления Цулукиани в парламенте. Позже в эфире телеканала "Имеди" глава ведомтсва заявила, что Циклаури, услышав отказ о выделении федерации финансирования, замахнулся на нее и попытался ударить. Циклаури обвинения министра опроверг.Одним из главных аргументов за отделение в Федерации называют проблемы с финансированием и коммуникацией.Ответное заявление уже сделала министр культуры, спорта и молодежи. По словам Теи Цулукиани, решение об отделении какого-либо направления принимает правительство, а не конкретный министр."Я могу сказать насчет направлений культуры, спорта или молодежи только одно: я, мои заместители и вся команда министерства работаем по всем трем направлениям добросовестно", - заявила Цулукиани.По ее словам, "если кому-то что-то не нравится, то это его проблема, а не министерства". При этом Давид Циклаури и Тея Цулукиани не стали отвечать на вопросы журналистов об отношении друг к другу.Ранее министр культуры Тея Цулукиани заявила, что Давид Циклаури это человек, который еще в 2012 году по инструкции тогдашнего министера спорта проявлял агрессию на встречах "Грузинской мечты" с избирателями, поэтому ее не удивило поведение главы Федерации в отношении женщины-министра.По словам Цулукиани, все мужчины, которые "поднимают руку на женщину, потом это отрицают".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тея цулукиани, ираклий гарибашвили, новости, грузия, спорт, тбилиси, грузинская мечта, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии