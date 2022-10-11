https://sputnik-georgia.ru/20221011/pochemu-vogue-sovetuet-svoim-chitatelyam-posetit-osenyu-gruziyu-271225434.html

Почему Vogue советует своим читателям посетить осенью Грузию?

Почему Vogue советует своим читателям посетить осенью Грузию?

Осенью в Грузии проходит Ртвели – сбор урожая нового винограда, из которого жители страны делают знаменитое грузинское вино 11.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Известный журнал моды Vogue советует своим читателям посетить осенью Грузию и продегустировать знаменитые местные вина.В статье под названием "12 недооцененных винодельческих регионов, которые стоит посетить этой осенью" эксперты международного уровня называют направления винного туризма мира. В данный список попала и Грузия.Наряду с Испанией, США, Италией, Мексикой, Швейцарией, Францией, Аргентиной и другими регионами в список вошел и регион Шида Картли, который назван одним из лучших винных туристических направлений мира.В статье отмечено, что попасть в Шида Картли из Тбилиси легко. Время на дорогу составляет меньше часа.По словам авторов публикации, в этом краю можно посетить винный погреб местного жителя Яго Битаришвили, на стенах которого посетители со всего мира оставляют свои впечатления."Выделите время, чтобы побывать там. Виноделие в квеври (глиняный кувшин для хранения вина – ред.) невероятно интересно", – отмечено в статье.Автор также советует читателям не отказываться от возможности продегустировать и местную кухню.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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