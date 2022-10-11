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Праздник хлеба в Тбилиси: древние традиции и современные технологии - фото
Праздник хлеба в Тбилиси: древние традиции и современные технологии - фото
Проведение фестивалей хлеба в Тбилиси уже становится доброй традицией. Ведь культура изготовления хлеба в стране - это многовековая история. 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T12:50+0400
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в стране развиваются традиции изготовления хлеба в настоящее время. Ведь история хлебоделания в стране насчитывает тысячи лет.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузинская кухня: рецепты с фото и видео, новости в фотографиях, мультимедиа, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузинская кухня: рецепты с фото и видео, новости в фотографиях, мультимедиа, фото
Праздник хлеба в Тбилиси: древние традиции и современные технологии - фото
12:50 11.10.2022 (обновлено: 13:15 13.10.2022)
Проведение фестивалей хлеба в Тбилиси уже становится доброй традицией. Ведь культура изготовления хлеба в стране - это многовековая история.
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в стране развиваются традиции изготовления хлеба в настоящее время. Ведь история хлебоделания в стране насчитывает тысячи лет.
© photo: Sputnik / Stringer
Грузинская пшеница имеет статус нематериального культурного наследия страны
Грузинская пшеница имеет статус нематериального культурного наследия страны
© photo: Sputnik / Stringer
Первые злаки, найденные археологами, датируются 6-4 тысячелетиями до нашей эр
Первые злаки, найденные археологами, датируются 6-4 тысячелетиями до нашей эр
© photo: Sputnik / Stringer
А пять из 20 известных сегодня миру видов пшеницы родом из Грузии
А пять из 20 известных сегодня миру видов пшеницы родом из Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Шотис-пури, дедас-пури, хачапури– всё это названия национальных хлебных изделий Грузии
Шотис-пури, дедас-пури, хачапури– всё это названия национальных хлебных изделий Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В каждом уголке Грузии пекут собственный хлеб
В каждом уголке Грузии пекут собственный хлеб
© photo: Sputnik / Stringer
В разных регионах страны хлеб отличается составом, формой и процессом изготовления
В разных регионах страны хлеб отличается составом, формой и процессом изготовления
© photo: Sputnik / Stringer
Ставшие традиционными фестивали хлеба собирают разных пекарей и производителей пшеницы
Ставшие традиционными фестивали хлеба собирают разных пекарей и производителей пшеницы
© photo: Sputnik / Stringer
В Грузии всегда особое отношение к пури – так по-грузински называют хлеб
В Грузии всегда особое отношение к пури – так по-грузински называют хлеб
© photo: Sputnik / Stringer
Без грузинского хлеба не бывает грузинского застолья, это неотъемлемая часть культуры
Без грузинского хлеба не бывает грузинского застолья, это неотъемлемая часть культуры
© photo: Sputnik / Stringer
Следует еще отметить,
что пшеницу в Грузии начали культивировать еще девять тысяч лет назад
Следует еще отметить,
что пшеницу в Грузии начали культивировать еще девять тысяч лет назад
© photo: Sputnik / Stringer
В последние десятилетия традиции выращивания собственной пшеницы в Грузии забывались
В последние десятилетия традиции выращивания собственной пшеницы в Грузии забывались
© photo: Sputnik / Stringer
Потому сейчас грузины с особым трепетом возрождают и культивируют забытые или исчезающие сорта родной пшеницы
Потому сейчас грузины с особым трепетом возрождают и культивируют забытые или исчезающие сорта родной пшеницы