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Праздник хлеба в Тбилиси: древние традиции и современные технологии - фото

Праздник хлеба в Тбилиси: древние традиции и современные технологии - фото

Проведение фестивалей хлеба в Тбилиси уже становится доброй традицией. Ведь культура изготовления хлеба в стране - это многовековая история. 11.10.2022, Sputnik Грузия

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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в стране развиваются традиции изготовления хлеба в настоящее время. Ведь история хлебоделания в стране насчитывает тысячи лет.

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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузинская кухня: рецепты с фото и видео, новости в фотографиях, мультимедиа, фото