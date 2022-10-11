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Праздник хлеба в Тбилиси: древние традиции и современные технологии - фото
Праздник хлеба в Тбилиси: древние традиции и современные технологии - фото
Проведение фестивалей хлеба в Тбилиси уже становится доброй традицией. Ведь культура изготовления хлеба в стране - это многовековая история. 11.10.2022, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в стране развиваются традиции изготовления хлеба в настоящее время. Ведь история хлебоделания в стране насчитывает тысячи лет.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузинская кухня: рецепты с фото и видео, новости в фотографиях, мультимедиа, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузинская кухня: рецепты с фото и видео, новости в фотографиях, мультимедиа, фото

Праздник хлеба в Тбилиси: древние традиции и современные технологии - фото

12:50 11.10.2022 (обновлено: 13:15 13.10.2022)
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Проведение фестивалей хлеба в Тбилиси уже становится доброй традицией. Ведь культура изготовления хлеба в стране - это многовековая история.
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в стране развиваются традиции изготовления хлеба в настоящее время. Ведь история хлебоделания в стране насчитывает тысячи лет.
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинская пшеница имеет статус нематериального культурного наследия страны

Грузинская пшеница имеет статус нематериального культурного наследия страны - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинская пшеница имеет статус нематериального культурного наследия страны

© photo: Sputnik / Stringer

Первые злаки, найденные археологами, датируются 6-4 тысячелетиями до нашей эр

Первые злаки, найденные археологами, датируются 6-4 тысячелетиями до нашей эр - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Первые злаки, найденные археологами, датируются 6-4 тысячелетиями до нашей эр

© photo: Sputnik / Stringer

А пять из 20 известных сегодня миру видов пшеницы родом из Грузии

А пять из 20 известных сегодня миру видов пшеницы родом из Грузии - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

А пять из 20 известных сегодня миру видов пшеницы родом из Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Шотис-пури, дедас-пури, хачапури– всё это названия национальных хлебных изделий Грузии

Шотис-пури, дедас-пури, хачапури– всё это названия национальных хлебных изделий Грузии - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Шотис-пури, дедас-пури, хачапури– всё это названия национальных хлебных изделий Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

В каждом уголке Грузии пекут собственный хлеб

В каждом уголке Грузии пекут собственный хлеб - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

В каждом уголке Грузии пекут собственный хлеб

© photo: Sputnik / Stringer

В разных регионах страны хлеб отличается составом, формой и процессом изготовления

В разных регионах страны хлеб отличается составом, формой и процессом изготовления - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

В разных регионах страны хлеб отличается составом, формой и процессом изготовления

© photo: Sputnik / Stringer

Ставшие традиционными фестивали хлеба собирают разных пекарей и производителей пшеницы

Ставшие традиционными фестивали хлеба собирают разных пекарей и производителей пшеницы - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ставшие традиционными фестивали хлеба собирают разных пекарей и производителей пшеницы

© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии всегда особое отношение к пури – так по-грузински называют хлеб

В Грузии всегда особое отношение к пури – так по-грузински называют хлеб - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии всегда особое отношение к пури – так по-грузински называют хлеб

© photo: Sputnik / Stringer

Без грузинского хлеба не бывает грузинского застолья, это неотъемлемая часть культуры

Без грузинского хлеба не бывает грузинского застолья, это неотъемлемая часть культуры - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Без грузинского хлеба не бывает грузинского застолья, это неотъемлемая часть культуры

© photo: Sputnik / Stringer

Следует еще отметить,
что пшеницу в Грузии начали культивировать еще девять тысяч лет назад

Следует еще отметить, что пшеницу в Грузии начали культивировать еще девять тысяч лет назад - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Следует еще отметить,
что пшеницу в Грузии начали культивировать еще девять тысяч лет назад

© photo: Sputnik / Stringer

В последние десятилетия традиции выращивания собственной пшеницы в Грузии забывались

В последние десятилетия традиции выращивания собственной пшеницы в Грузии забывались - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

В последние десятилетия традиции выращивания собственной пшеницы в Грузии забывались

© photo: Sputnik / Stringer

Потому сейчас грузины с особым трепетом возрождают и культивируют забытые или исчезающие сорта родной пшеницы

Потому сейчас грузины с особым трепетом возрождают и культивируют забытые или исчезающие сорта родной пшеницы - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Потому сейчас грузины с особым трепетом возрождают и культивируют забытые или исчезающие сорта родной пшеницы

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