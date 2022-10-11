https://sputnik-georgia.ru/20221011/prezident-rumynii-stroitelstvo-podvodnogo-elektrokabelya-s-gruziey-yavlyaetsya-prioritetnym-271248082.html
Президент Румынии: строительство подводного электрокабеля с Грузией является приоритетным
Президент Румынии: строительство подводного электрокабеля с Грузией является приоритетным
Кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, заявил Йоханнис 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T17:52+0400
2022-10-11T17:52+0400
2022-10-11T17:52+0400
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саломе зурабишвили
черное море
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Строительство линии электропередачи между Румынией и Грузией по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с регионом ЕС, является приоритетом, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.Это заявление глава Румынии сделал на брифинге после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в Бухаресте.Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС. Ожидается, что новый подводный кабель сможет покрыть растущие потребности Грузии в электроэнергии.Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.По словам Йоханниса, Румыния хочет поддержать развитие Черноморского региона, и страна уже работает с Грузией в направлении разработки стратегических широкомасштабных проектов."Мы вместе согласились, что наши физические связи в Черном море и Черноморском регионе необходимы для обеспечения стабильности и процветания", - сказал он."Нам также важно развивать разные направления – оптико-волоконный кабель между Румынией и Грузией, а также цифровые отношения между ЕС и Грузией и Центральной Азией в целом.Кроме того, по словам Йоханниса, Румыния и Грузия работают над транспортным коридором между Черным морем и Каспийским морем для различных товаров. Также речь идет о регулярном морском сообщении, которое соединит Румынию и Грузию.По его словам, это самый важный вопрос для продвижения торговли и общего улучшения отношений между Европейским Союзом и Грузией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, румыния, клаус йоханнис, саломе зурабишвили , черное море
грузия, новости, экономика, румыния, клаус йоханнис, саломе зурабишвили , черное море
Президент Румынии: строительство подводного электрокабеля с Грузией является приоритетным
Кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, заявил Йоханнис
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Строительство линии электропередачи между Румынией и Грузией по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с регионом ЕС, является приоритетом, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
Это заявление глава Румынии сделал на брифинге после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в Бухаресте.
Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС. Ожидается, что новый подводный кабель сможет покрыть растущие потребности Грузии в электроэнергии.
"Для нас приоритетом является строительство линии электропередачи, которая пройдет между Румынией-Грузией и Азербайджаном и станет зеленым коридором электроэнергии, соединяющим Каспийское море с Черным морем", - заявил Йоханнис.
Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
По словам Йоханниса, Румыния хочет поддержать развитие Черноморского региона, и страна уже работает с Грузией в направлении разработки стратегических широкомасштабных проектов.
"Мы вместе согласились, что наши физические связи в Черном море и Черноморском регионе необходимы для обеспечения стабильности и процветания", - сказал он.
"Нам также важно развивать разные направления – оптико-волоконный кабель между Румынией и Грузией, а также цифровые отношения между ЕС и Грузией и Центральной Азией в целом.
Кроме того, по словам Йоханниса, Румыния и Грузия работают над транспортным коридором между Черным морем и Каспийским морем для различных товаров. Также речь идет о регулярном морском сообщении, которое соединит Румынию и Грузию.
По его словам, это самый важный вопрос для продвижения торговли и общего улучшения отношений между Европейским Союзом и Грузией.