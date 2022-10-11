https://sputnik-georgia.ru/20221011/prezident-rumynii-stroitelstvo-podvodnogo-elektrokabelya-s-gruziey-yavlyaetsya-prioritetnym-271248082.html

Президент Румынии: строительство подводного электрокабеля с Грузией является приоритетным

Президент Румынии: строительство подводного электрокабеля с Грузией является приоритетным

Кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, заявил Йоханнис 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T17:52+0400

2022-10-11T17:52+0400

2022-10-11T17:52+0400

грузия

новости

экономика

румыния

клаус йоханнис

саломе зурабишвили

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0b/271247924_0:0:3423:1926_1920x0_80_0_0_9bec2e4ac9c2cc6eeca3d5552988bdf1.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Строительство линии электропередачи между Румынией и Грузией по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с регионом ЕС, является приоритетом, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.Это заявление глава Румынии сделал на брифинге после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в Бухаресте.Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС. Ожидается, что новый подводный кабель сможет покрыть растущие потребности Грузии в электроэнергии.Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.По словам Йоханниса, Румыния хочет поддержать развитие Черноморского региона, и страна уже работает с Грузией в направлении разработки стратегических широкомасштабных проектов."Мы вместе согласились, что наши физические связи в Черном море и Черноморском регионе необходимы для обеспечения стабильности и процветания", - сказал он."Нам также важно развивать разные направления – оптико-волоконный кабель между Румынией и Грузией, а также цифровые отношения между ЕС и Грузией и Центральной Азией в целом.Кроме того, по словам Йоханниса, Румыния и Грузия работают над транспортным коридором между Черным морем и Каспийским морем для различных товаров. Также речь идет о регулярном морском сообщении, которое соединит Румынию и Грузию.По его словам, это самый важный вопрос для продвижения торговли и общего улучшения отношений между Европейским Союзом и Грузией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

румыния

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, румыния, клаус йоханнис, саломе зурабишвили , черное море