https://sputnik-georgia.ru/20221011/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-271241101.html

Прямая трансляция: еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция: еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T16:19+0400

2022-10-11T16:19+0400

2022-10-11T16:21+0400

россия

мид россии

мария захарова

мультимедиа

видео

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0b/271241755_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_6734b9d7f099b7f72a9f213d4a31e2d2.jpg

Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, мид россии, мария захарова, мультимедиа, видео, политика, видео