https://sputnik-georgia.ru/20221011/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-271241101.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T16:19+0400
2022-10-11T16:19+0400
2022-10-11T16:21+0400
россия
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мария захарова
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политика
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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россия, мид россии, мария захарова, мультимедиа, видео, политика, видео
россия, мид россии, мария захарова, мультимедиа, видео, политика, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
16:19 11.10.2022 (обновлено: 16:21 11.10.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.