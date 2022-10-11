https://sputnik-georgia.ru/20221011/selena-gomes-otkrovenno-rasskazala-o-svoey-bolezni-v-filme---video-271240163.html
Селена Гомес откровенно рассказала о своей болезни в фильме – ВИДЕО
Селена Гомес откровенно рассказала о своей болезни в фильме – ВИДЕО
Фильм под названием "Селена Гомес: мой разум и я" выйдет на экраны 4 ноября 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T15:05+0400
2022-10-11T15:05+0400
2022-10-11T15:08+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. В Интернете опубликовали первый трейлер новой документальной картины о популярной американской поп-исполнительнице Селене Гомес, ее карьере и жизни.Фильм под названием "Селена Гомес: мой разум и я" выйдет 4 ноября на онлайн-платформе Apple TV+ ("Я и мой мир" в версии сервиса).В ленте поп-звезда делится со зрителями своим опытом борьбы с системной красной волчанкой. Этой болезнью кумир подростков страдает с 2014 года. С тех пор она перенесла операцию по трансплантации почки и курс химиотерапии.К сожалению, это не единственная болезнь знаменитости. Селена также страдает от проблем с ментальным здоровьем. В документальной картине она говорит о срывах, депрессии, тревожности и диагностированном ей биполярном аффективном расстройстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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шоу-бизнес, селена гомес, в мире, новости
шоу-бизнес, селена гомес, в мире, новости
Селена Гомес откровенно рассказала о своей болезни в фильме – ВИДЕО
15:05 11.10.2022 (обновлено: 15:08 11.10.2022)
Фильм под названием "Селена Гомес: мой разум и я" выйдет на экраны 4 ноября
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. В Интернете опубликовали первый трейлер новой документальной картины о популярной американской поп-исполнительнице Селене Гомес, ее карьере и жизни.
Фильм под названием "Селена Гомес: мой разум и я" выйдет 4 ноября на онлайн-платформе Apple TV+ ("Я и мой мир" в версии сервиса).
В ленте поп-звезда делится со зрителями своим опытом борьбы с системной красной волчанкой. Этой болезнью кумир подростков страдает с 2014 года. С тех пор она перенесла операцию по трансплантации почки и курс химиотерапии.
К сожалению, это не единственная болезнь знаменитости. Селена также страдает от проблем с ментальным здоровьем. В документальной картине она говорит о срывах, депрессии, тревожности и диагностированном ей биполярном аффективном расстройстве.