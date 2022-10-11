https://sputnik-georgia.ru/20221011/silnoe-navodnenie-v-zapadnoy-gruzii-posle-livnevykh-dozhdey---video-271250193.html

Сильное наводнение в Западной Грузии после ливневых дождей - видео

Сильное наводнение в Западной Грузии после ливневых дождей - видео

В Западной Грузии в городе Хоби произошло сильное наводнение после ливневых дождей. Смотрите видео Sputnik с места ЧП 11.10.2022, Sputnik Грузия

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В последние дни на территории Западной Грузии дождливая погода. Сильные ливни приводят к разрушительным последствиям, наводнениям, отключениям электроэнергии.

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видео, наводнение, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео