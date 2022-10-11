https://sputnik-georgia.ru/20221011/v-gruzii-proshlo-masshtabnoe-inspektirovanie-kompaniy-po-proizvodstvu-polietilenovykh-paketov-271237600.html

В Грузии прошло масштабное инспектирование компаний по производству полиэтиленовых пакетов

В Грузии прошло масштабное инспектирование компаний по производству полиэтиленовых пакетов

Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующее ведомство 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии проверили в Тбилиси и регионах страны 28 объектов по производству полиэтиленовых пакетов, в некоторых из них выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.В девяти предприятиях выявили факты нарушения технического регламента производства биоразлагаемых пакетов и пластика. В целом инспекторы опечатали более 1,3 миллиона единиц полиэтиленовых пакетов.На четырех предприятиях не было установлено необходимых спецустройств и, следовательно, они больше не функционируют. В результате проверки на 15 предприятиях страны не было выявлено ни одного нарушения.Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующее ведомство.С целью защиты окружающей среды с апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых пакетов. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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