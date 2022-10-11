https://sputnik-georgia.ru/20221011/v-gruzii-vpervye-perepodgotovyat-medgruppy-reagiruyuschie-na-yadernye-intsidenty-271232466.html

В Грузии впервые переподготовят медгруппы, реагирующие на ядерные инциденты

В Грузии впервые переподготовят медгруппы, реагирующие на ядерные инциденты

В проекте принимают участие около 50 участников из 10 стран Южной и Восточной Европы 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T13:03+0400

2022-10-11T13:03+0400

2022-10-11T13:03+0400

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грузия

общество

еврокомиссия

центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В Грузии впервые осуществляется "проект-88", который направлен на переподготовку медицинских групп, реагирующих в странах Южной и Восточной Европы на химические, биологические, радиационные и ядерные инциденты, сообщает Минздрав страны."Проект-88" финансируется Еврокомиссией и принимает его Центр координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии. Как отмечают в ведомстве, в рамках проекта учебный центр, где проходят тренинги, обеспечен специальным оснащением. Также запланировано обеспечить спецоснащением медицинские экипажи.Проект продлится до 21 октября. В нем принимают участие около 50 участников из 10 стран Южной и Восточной Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, еврокомиссия, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи