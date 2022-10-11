https://sputnik-georgia.ru/20221011/v-zapadnoy-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami-nepogody-271223284.html
В Западной Грузии борются с последствиями непогоды
В Западной Грузии борются с последствиями непогоды
В селах разрушены внутренние дороги, повреждены мосты, затоплены дома 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T10:25+0400
2022-10-11T10:25+0400
2022-10-11T10:27+0400
департамент автомобильных дорог
самегрело
западная грузия
самегрело-земо сванети
происшествия
грузия
новости
непогода в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267801208_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_006e1013369442dd5eb2fabff65741a0.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Из-за обильных осадков в районе Хоби (Самегрело-Земо Сванети) из берегов вышла река Хобисцкали, в результате чего затоплен один из участков дороги внутригосударственного значения Шуа Хорга-Кулеви, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Непогода создала проблемы и району Цаленджиха в Самегрело. На центральной дороге сошел оползень, из-за чего автомобилям было сложно передвигаться в течение нескольких часов.В селах разрушены внутренние дороги, повреждены мосты, затоплены дома. В регионе создан чрезвычайный штаб, который установит ущерб, нанесенный непогодой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самегрело
западная грузия
самегрело-земо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267801208_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0c780e5f495000bdc7b1b64c3b804d10.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
департамент автомобильных дорог, самегрело, западная грузия, самегрело-земо сванети, происшествия, грузия, новости, непогода в грузии
департамент автомобильных дорог, самегрело, западная грузия, самегрело-земо сванети, происшествия, грузия, новости, непогода в грузии
В Западной Грузии борются с последствиями непогоды
10:25 11.10.2022 (обновлено: 10:27 11.10.2022)
В селах разрушены внутренние дороги, повреждены мосты, затоплены дома
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Из-за обильных осадков в районе Хоби (Самегрело-Земо Сванети) из берегов вышла река Хобисцкали, в результате чего затоплен один из участков дороги внутригосударственного значения Шуа Хорга-Кулеви, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 4 км участка автомобильной дороги Шуа Хорга-Кулеви. На данном участке дороги запрещено движение всех видов автотранспорта до тех пор, пока не завершатся очистительные работы.
Непогода создала проблемы и району Цаленджиха в Самегрело. На центральной дороге сошел оползень, из-за чего автомобилям было сложно передвигаться в течение нескольких часов.
В селах разрушены внутренние дороги, повреждены мосты, затоплены дома. В регионе создан чрезвычайный штаб, который установит ущерб, нанесенный непогодой.