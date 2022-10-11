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В Западной Грузии борются с последствиями непогоды

В Западной Грузии борются с последствиями непогоды

В селах разрушены внутренние дороги, повреждены мосты, затоплены дома 11.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Из-за обильных осадков в районе Хоби (Самегрело-Земо Сванети) из берегов вышла река Хобисцкали, в результате чего затоплен один из участков дороги внутригосударственного значения Шуа Хорга-Кулеви, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Непогода создала проблемы и району Цаленджиха в Самегрело. На центральной дороге сошел оползень, из-за чего автомобилям было сложно передвигаться в течение нескольких часов.В селах разрушены внутренние дороги, повреждены мосты, затоплены дома. В регионе создан чрезвычайный штаб, который установит ущерб, нанесенный непогодой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело

западная грузия

самегрело-земо сванети

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департамент автомобильных дорог, самегрело, западная грузия, самегрело-земо сванети, происшествия, грузия, новости, непогода в грузии