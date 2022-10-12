https://sputnik-georgia.ru/20221012/basketbolist-iz-gruzii-sandro-mamukelashvili-nabiraet-formu-v-miuloki-baks-271260840.html

Баскетболист из Грузии Сандро Мамукелашвили набирает форму в "Миулоки Бакс"

Баскетболист из Грузии Сандро Мамукелашвили набирает форму в "Миулоки Бакс"

У Мамукелашвили за игру 13 очков, 9 подборов (один в нападении), четыре передачи и три перехвата 12.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Ведущий баскетболист сборной Грузии Сандро Мамукелашвили провел удачный матч в составе "Миулоки Бакс" против "Чикаго Буллз", набрав 13 очков.До регулярного сезона НБА осталась неделя. Перед стартом команды проводят свои последние предсезонные встречи. "Милуоки Бакс" посетил "Чикаго Буллз" и проиграл со счетом 104:127.Грузинский баскетболист вышел в основном составе и отыграл 32 минуты. У Мамукелашвили за игру 13 очков, 9 подборов (один в нападении), четыре передачи и три перехвата. Он реализовал один из пяти трехочковых бросков, два из четырех двухочковых и шесть из девяти штрафных бросков. Он был оштрафован всего один раз.Сандро Мамукелашвили родился в Нью-Йорке, а рос в Тбилиси и Италии. Наставником 23-летнего Мамукелашвили стал известный грузинский баскетболист, звезда NBA Заза Пачулия.Сандро Мамукелашвили запомнился болельщикам сборной Грузии яркой игрой на Евробаскете-2022 в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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