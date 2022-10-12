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https://sputnik-georgia.ru/20221012/bolnye-diabetom-deti-smogut-poluchat-meduslugi-esche-v-dvukh-regionakh-gruzii-271284054.html
Больные диабетом дети смогут получать медуслуги еще в двух регионах Грузии
Больные диабетом дети смогут получать медуслуги еще в двух регионах Грузии
До сих пор госпрограмма была доступна только в Тбилиси, Батуми и Кутаиси 12.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Географический доступ к госпрограмме управления диабетом расширился и отныне дети, больные диабетом, смогут получать необходимые медицинские услуги еще в двух регионах Грузии, сообщает Минздрав страны.До этого данная программа была доступна только в Тбилиси, Батуми (Аджария) и Кутаиси. Однако после расширения географического ареала госпрограммы данные медуслуги доступны и в Гурджаани (Кахети), и в Марнеули (Квемо Картли).В рамках госпрограммы в пакет медуслуг также входит обеспечение физической реабилитации (в случае желания пациента).В этом году Минздрав Грузии закупил системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом первого типа и раздал устройства бесплатно.Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) - это технология для эффективного контроля над диабетом, которая позволяет отслеживать изменения уровня глюкозы в круглосуточном режиме. Дело в том, что подобные устройства очень важны для таких детей, поскольку могут спасти им жизнь. В Грузии подобные системы нужны более 1,3 тысячи детей.Помимо этого, в программу управления диабетом вошло изменение, согласно которому Минздрав Грузии увеличил количество уколов для детей с диабетом. Если раньше в год они получили 300 единиц уколов, то сейчас данная цифра возросла до 400. Отныне дети смогут пользоваться не 6 или 8-миллиметровыми шприцами, что доставляло им немало дискомфорта, а 4-миллиметровыми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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минздрав, тбилиси, батуми, аджария, новости, общество, грузия, диабет, дети
минздрав, тбилиси, батуми, аджария, новости, общество, грузия, диабет, дети

Больные диабетом дети смогут получать медуслуги еще в двух регионах Грузии

20:51 12.10.2022
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкЦентр диагностики и лечения диабета во Владивостоке
Центр диагностики и лечения диабета во Владивостоке - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2022
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
/
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До сих пор госпрограмма была доступна только в Тбилиси, Батуми и Кутаиси
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Географический доступ к госпрограмме управления диабетом расширился и отныне дети, больные диабетом, смогут получать необходимые медицинские услуги еще в двух регионах Грузии, сообщает Минздрав страны.
До этого данная программа была доступна только в Тбилиси, Батуми (Аджария) и Кутаиси. Однако после расширения географического ареала госпрограммы данные медуслуги доступны и в Гурджаани (Кахети), и в Марнеули (Квемо Картли).
Госпрограмма предусматривает предоставление детям, больным сахарным диабетом, следующие медсервисы – это анализы, консультация эндокринолога, анализ на гликированный гемоглобин (помогает оценить среднее содержание глюкозы в крови за последние 2-3 месяца), мониторинг заболеваний глаз, вызванных диабетом.
В рамках госпрограммы в пакет медуслуг также входит обеспечение физической реабилитации (в случае желания пациента).
В этом году Минздрав Грузии закупил системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом первого типа и раздал устройства бесплатно.
Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) - это технология для эффективного контроля над диабетом, которая позволяет отслеживать изменения уровня глюкозы в круглосуточном режиме.
Дело в том, что подобные устройства очень важны для таких детей, поскольку могут спасти им жизнь. В Грузии подобные системы нужны более 1,3 тысячи детей.
Помимо этого, в программу управления диабетом вошло изменение, согласно которому Минздрав Грузии увеличил количество уколов для детей с диабетом. Если раньше в год они получили 300 единиц уколов, то сейчас данная цифра возросла до 400.
Отныне дети смогут пользоваться не 6 или 8-миллиметровыми шприцами, что доставляло им немало дискомфорта, а 4-миллиметровыми.
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