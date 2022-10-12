https://sputnik-georgia.ru/20221012/bolnye-diabetom-deti-smogut-poluchat-meduslugi-esche-v-dvukh-regionakh-gruzii-271284054.html

Больные диабетом дети смогут получать медуслуги еще в двух регионах Грузии

Больные диабетом дети смогут получать медуслуги еще в двух регионах Грузии

До сих пор госпрограмма была доступна только в Тбилиси, Батуми и Кутаиси 12.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Географический доступ к госпрограмме управления диабетом расширился и отныне дети, больные диабетом, смогут получать необходимые медицинские услуги еще в двух регионах Грузии, сообщает Минздрав страны.До этого данная программа была доступна только в Тбилиси, Батуми (Аджария) и Кутаиси. Однако после расширения географического ареала госпрограммы данные медуслуги доступны и в Гурджаани (Кахети), и в Марнеули (Квемо Картли).В рамках госпрограммы в пакет медуслуг также входит обеспечение физической реабилитации (в случае желания пациента).В этом году Минздрав Грузии закупил системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом первого типа и раздал устройства бесплатно.Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) - это технология для эффективного контроля над диабетом, которая позволяет отслеживать изменения уровня глюкозы в круглосуточном режиме. Дело в том, что подобные устройства очень важны для таких детей, поскольку могут спасти им жизнь. В Грузии подобные системы нужны более 1,3 тысячи детей.Помимо этого, в программу управления диабетом вошло изменение, согласно которому Минздрав Грузии увеличил количество уколов для детей с диабетом. Если раньше в год они получили 300 единиц уколов, то сейчас данная цифра возросла до 400. Отныне дети смогут пользоваться не 6 или 8-миллиметровыми шприцами, что доставляло им немало дискомфорта, а 4-миллиметровыми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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