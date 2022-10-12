https://sputnik-georgia.ru/20221012/chem-pakhnet-parfyum-ot-ilona-maska-271282939.html

Чем пахнет парфюм от Илона Маска?

Чем пахнет парфюм от Илона Маска?

Аромат духов миллиардер описал как "суть отвратительного желания" 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T22:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Известный американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск выпустил парфюм с запахом жженых волос, сообщает Bloomberg.Насчет своего дебюта в индустрии парфюма, Маск пошутил, мол, вхождение в этот бизнес было неизбежным, учитывая его фамилию. "Musk" можно перевести как "мускус" - это нота, часто используется при создании ароматов.Месяцем ранее бизнесмен заявил, что одна из его компаний намерена выпустить духи для мужчин, которые помогут выделиться им толпе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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илон маск, в мире, новости, bloomberg