https://sputnik-georgia.ru/20221012/chem-pakhnet-parfyum-ot-ilona-maska-271282939.html
Чем пахнет парфюм от Илона Маска?
Чем пахнет парфюм от Илона Маска?
Аромат духов миллиардер описал как "суть отвратительного желания" 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T22:02+0400
2022-10-12T22:02+0400
2022-10-12T22:02+0400
илон маск
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bloomberg
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Известный американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск выпустил парфюм с запахом жженых волос, сообщает Bloomberg.Насчет своего дебюта в индустрии парфюма, Маск пошутил, мол, вхождение в этот бизнес было неизбежным, учитывая его фамилию. "Musk" можно перевести как "мускус" - это нота, часто используется при создании ароматов.Месяцем ранее бизнесмен заявил, что одна из его компаний намерена выпустить духи для мужчин, которые помогут выделиться им толпе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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илон маск, в мире, новости, bloomberg
илон маск, в мире, новости, bloomberg
Чем пахнет парфюм от Илона Маска?
Аромат духов миллиардер описал как "суть отвратительного желания"
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik.
Известный американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск выпустил парфюм с запахом жженых волос, сообщает
Bloomberg.
Любопытно, что аромат духов миллиардер сравнил с "сутью отвратительного желания". Цена флакона — сотня долларов. При этом магнат утверждает, что уже продал десять тысяч флаконов.
Насчет своего дебюта в индустрии парфюма, Маск пошутил, мол, вхождение в этот бизнес было неизбежным, учитывая его фамилию. "Musk" можно перевести как "мускус" - это нота, часто используется при создании ароматов.
Месяцем ранее бизнесмен заявил, что одна из его компаний намерена выпустить духи для мужчин, которые помогут выделиться им толпе.