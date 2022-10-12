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Фестиваль Oktoberfest 2022 пройдет в Тбилиси
Фестиваль Oktoberfest 2022 пройдет в Тбилиси
На "Базар Орбелиани" приглашаются любители пива и не только 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T16:17+0400
2022-10-12T16:17+0400
2022-10-12T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Фестиваль Oktoberfest 2022 с различными мастер-классами и дегустациями пройдет в Тбилиси на "Базаре Орбелиани" с 14 по 16 октября, говорится в сообщении организаторов.На фестивале гости смогут попробовать знаменитое грузинское блюдо - хинкали, которые там можно будет и собственноручно приготовить.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, анонсы
грузия, новости, культура, тбилиси, анонсы
Фестиваль Oktoberfest 2022 пройдет в Тбилиси
На "Базар Орбелиани" приглашаются любители пива и не только
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Фестиваль Oktoberfest 2022 с различными мастер-классами и дегустациями пройдет в Тбилиси на "Базаре Орбелиани" с 14 по 16 октября, говорится в сообщении организаторов.
"Октоберфест — это три дня веселья, конкурсов, мастер-классов и дегустации лучшего пива", - обещают организаторы.
На фестивале гости смогут попробовать знаменитое грузинское блюдо - хинкали, которые там можно будет и собственноручно приготовить.