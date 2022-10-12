https://sputnik-georgia.ru/20221012/festival-oktoberfest-2022-proydet-v-tbilisi-271274204.html

Фестиваль Oktoberfest 2022 пройдет в Тбилиси

Фестиваль Oktoberfest 2022 пройдет в Тбилиси

На "Базар Орбелиани" приглашаются любители пива и не только 12.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Фестиваль Oktoberfest 2022 с различными мастер-классами и дегустациями пройдет в Тбилиси на "Базаре Орбелиани" с 14 по 16 октября, говорится в сообщении организаторов.На фестивале гости смогут попробовать знаменитое грузинское блюдо - хинкали, которые там можно будет и собственноручно приготовить.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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