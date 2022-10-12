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Грузия и Румыния обсуждают регулярное паромное сообщение между странами
Грузия и Румыния обсуждают регулярное паромное сообщение между странами
Зурабишвили отметила важность связей между Грузией и Румынией в морской сфере 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках официального визита в Румынию обсудила с исполнительным директором морского порта города Констанца Флорином Висани вопрос регулярного паромного сообщения между странами.Регулярное паромное сообщение является частью декларации о стратегическом партнерстве Грузии и Румынии, подписанной Зурабишвили накануне.Как заявил заместитель директора Агентства морского транспорта Грузии Иване Абашидзе, обеспечение морского судоходства и морского сообщения между Грузией и Румынией является одним из основных приоритетов в отношениях между нашими странами.По словам Абашидзе, паромное сообщение будет способствовать укреплению торговых связей между Грузией и ЕС."Мы надеемся, что паромное сообщение заработает в ближайшее время, и это будет очень важным фактором экономического роста ", - сказал Абашидзе.Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , румыния, батуми, тбилиси, агентство морского транспорта
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , румыния, батуми, тбилиси, агентство морского транспорта
Грузия и Румыния обсуждают регулярное паромное сообщение между странами
23:00 12.10.2022 (обновлено: 23:14 12.10.2022)
Зурабишвили отметила важность связей между Грузией и Румынией в морской сфере
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках официального визита в Румынию обсудила с исполнительным директором морского порта города Констанца Флорином Висани вопрос регулярного паромного сообщения между странами.
Регулярное паромное сообщение является частью декларации о стратегическом партнерстве Грузии и Румынии, подписанной Зурабишвили накануне.
Как заявил заместитель директора Агентства морского транспорта Грузии Иване Абашидзе, обеспечение морского судоходства и морского сообщения между Грузией и Румынией является одним из основных приоритетов в отношениях между нашими странами.
"Во время своего визита президент Грузии подчеркнула необходимость связей между Грузией и Румынией в морской сфере. И в этом направлении мы планируем очень скоро предпринять конкретные шаги и способствовать этому процессу в плане установления паромной переправы между портами Батуми, Поти и портом Констанца", - сказал Абашидзе.
По словам Абашидзе, паромное сообщение будет способствовать укреплению торговых связей между Грузией и ЕС.
"Мы надеемся, что паромное сообщение заработает в ближайшее время, и это будет очень важным фактором экономического роста ", - сказал Абашидзе.
Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах.