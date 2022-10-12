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Грузия и Румыния обсуждают регулярное паромное сообщение между странами

Грузия и Румыния обсуждают регулярное паромное сообщение между странами

Зурабишвили отметила важность связей между Грузией и Румынией в морской сфере 12.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках официального визита в Румынию обсудила с исполнительным директором морского порта города Констанца Флорином Висани вопрос регулярного паромного сообщения между странами.Регулярное паромное сообщение является частью декларации о стратегическом партнерстве Грузии и Румынии, подписанной Зурабишвили накануне.Как заявил заместитель директора Агентства морского транспорта Грузии Иване Абашидзе, обеспечение морского судоходства и морского сообщения между Грузией и Румынией является одним из основных приоритетов в отношениях между нашими странами.По словам Абашидзе, паромное сообщение будет способствовать укреплению торговых связей между Грузией и ЕС."Мы надеемся, что паромное сообщение заработает в ближайшее время, и это будет очень важным фактором экономического роста ", - сказал Абашидзе.Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , румыния, батуми, тбилиси, агентство морского транспорта