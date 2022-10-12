https://sputnik-georgia.ru/20221012/kak-izmenilsya-pokazatel-inflyatsii-v-gruzii-pri-podschete-po-evrostandartam-271256630.html

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в сентябре 2022 года оказался всего на 0,4 процентных пункта выше, чем рассчитанный по... 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за август.В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в августе 2022 года составила 11,9%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 11,5%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Прогноз по уровню инфляции от аналитиков TBC CapitalАналитики крупнейшего банка Грузии ухудшили прогноз уровня инфляции в текущем году до 9,4%, с ранее прогнозируемых 7,4%, говорится в отчете TBC Capital.Во-вторых, по данным аналитиков, есть данные о более низком, чем ожидалось, урожае ряда местных продуктов, таких как картофель, кукуруза, что также повлияет на цены и в значительной степени это проявится в октябре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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