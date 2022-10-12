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Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в сентябре 2022 года оказался всего на 0,4 процентных пункта выше, чем рассчитанный по... 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T10:02+0400
2022-10-12T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за август.В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в августе 2022 года составила 11,9%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 11,5%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Прогноз по уровню инфляции от аналитиков TBC CapitalАналитики крупнейшего банка Грузии ухудшили прогноз уровня инфляции в текущем году до 9,4%, с ранее прогнозируемых 7,4%, говорится в отчете TBC Capital.Во-вторых, по данным аналитиков, есть данные о более низком, чем ожидалось, урожае ряда местных продуктов, таких как картофель, кукуруза, что также повлияет на цены и в значительной степени это проявится в октябре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, евросоюз, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, инфляция
грузия, новости, экономика, евросоюз, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, инфляция

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

10:02 12.10.2022
© photo: Sputnik / StringerТорговый центр Tbilisi Mall
Торговый центр Tbilisi Mall - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в сентябре 2022 года оказался всего на 0,4 процентных пункта выше, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии продолжает новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен, известны данные за август.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
В результате годовая инфляция, рассчитанная по евростандартам, в августе 2022 года составила 11,9%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 11,5%.

Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - сентябрь 2022 года
Как изменились цены в Грузии - сентябрь 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2022
Как изменились цены в Грузии - сентябрь 2022 года
© Sputnik
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.

Прогноз по уровню инфляции от аналитиков TBC Capital

Аналитики крупнейшего банка Грузии ухудшили прогноз уровня инфляции в текущем году до 9,4%, с ранее прогнозируемых 7,4%, говорится в отчете TBC Capital.

"Во-первых, цены на ряд ключевых сырьевых товаров восстановились на прошлой неделе, хотя следует отметить, что даже сейчас относительно меньшее, но все же значительное, ожидаемое прохождение дефляции на местном рынке является базовым", – говорится в отчете.

Во-вторых, по данным аналитиков, есть данные о более низком, чем ожидалось, урожае ряда местных продуктов, таких как картофель, кукуруза, что также повлияет на цены и в значительной степени это проявится в октябре.
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