https://sputnik-georgia.ru/20221012/kriptoanalitik-manvelyan-o-posledstviyakh-kriptovalyutnykh-sanktsiy-es-protiv-rossii-271258235.html
Криптоаналитик Манвелян о последствиях криптовалютных санкций ЕС против России
Криптоаналитик Манвелян о последствиях криптовалютных санкций ЕС против России
Доступ к криптокошельками россиян на крупнейших биржах могут закрыть из-за новых санкций ЕС 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T10:41+0400
2022-10-12T10:41+0400
2022-10-12T10:41+0400
криптовалюта
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антироссийские санкции
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Такие действия крайне невыгодны для бирж, а потому они ищут лазейки для продолжения работы с россиянами.Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт по криптовалютам Рафаэль Манвелян. Как Запад захватывает контроль над этой сферой? Когда у государств появятся цифровые валюты? Зачем России нужна своя криптобиржа? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
криптовалюта, евросоюз, мультимедиа, видео, россия, антироссийские санкции, видео
криптовалюта, евросоюз, мультимедиа, видео, россия, антироссийские санкции, видео
Криптоаналитик Манвелян о последствиях криптовалютных санкций ЕС против России
Доступ к криптокошельками россиян на крупнейших биржах могут закрыть из-за новых санкций ЕС
Такие действия крайне невыгодны для бирж, а потому они ищут лазейки для продолжения работы с россиянами.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт по криптовалютам Рафаэль Манвелян.
Как Запад захватывает контроль над этой сферой? Когда у государств появятся цифровые валюты? Зачем России нужна своя криптобиржа?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.