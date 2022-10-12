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Матильда Гварлиани оказалась среди новых топовых моделей по версии сайта Models.com

Матильда Гварлиани оказалась среди новых топовых моделей по версии сайта Models.com

После ее большого успеха на мировых подиумах, Models.com назвал Матильду одним из лучших новых лиц 12.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани оказалась в числе новых лиц, на которых обратил внимание сайт Models.com.После окончания месяца моды, Models.com традиционно опубликовал рейтинг новых лиц. От Нью-Йорка до Парижа на показах, проходивших в четырех столицах моды в весенне-летний сезон, кастинг-директора представили множество новых лиц, в том числе Матильду Гварлиани, которую впервые увидели на ведущих показах.После ее большого успеха на мировых подиумах, Models.com назвал Матильду одним из лучших новых лиц.Гварлиани участвовала в семи показах мод, в том числе в показе Fendi, Chanel, Carolina Herrera, открывала показ Rokh.Матильде Гварлиани 19 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019).На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии - Look Modéls Managemént.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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