https://sputnik-georgia.ru/20221012/meriya-tbilisi-polnostyu-vosstanovit-territoriyu-pered-filarmoniey-271263450.html

Территория у тбилисской филармонии будет обновлена

Территория у тбилисской филармонии будет обновлена

Первозданный вид филармонии будет сохранен, поскольку он имеет статус культурного наследия 12.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Территория у Тбилисского концертного зала (филармония) будет полностью обновлена и восстановлена, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.Как отметил Каладзе, филармония является визитной карточкой столицы, однако, сейчас территория перед зданием оставляет желать лучшего – возле статуи Музы повреждены каменные плиты, а и из-за отсутствия гидроизоляции вода попадает в подвал здания.По его словам, работы на проспекте Меликишвили завершатся, предположительно, в ноябре. В ближайшие дни городская служба инфраструктуры приступит к благоустройству территории перед филармонией.При этом, как отметил мэр, первозданный вид филармонии будет сохранен, поскольку он имеет статус культурного наследия.Кроме того, Каладзе дал поручение "Экосервис групп" восстановить фонтан, который, по словам мэра, находится в тяжелом состоянии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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