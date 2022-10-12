https://sputnik-georgia.ru/20221012/meriya-tbilisi-uzakonit-zhile-260-semey-271267661.html

Мэрия Тбилиси узаконит жилье 260 семьям

Мэрия Тбилиси узаконит жилье 260 семьям

Программа по приватизации жилья проходит в Тбилиси с 2017 года 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T13:47+0400

2022-10-12T13:47+0400

2022-10-12T15:19+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23873/29/238732960_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_7b1f9a62be0871297c5cdcc54957246a.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Жилплощади еще 260 семей, проживающих в разных районах Тбилиси, будут узаконены, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари.На данном этапе в рамках программы, жилплощади будут узаконены 25 семьям в районе Надзаладеви, в районе Исани - 43 семьям, в районе Мтацминда - 11 семьям, в районе Ваке - 51 семье, в районе Глдани – 31, в районе Крцаниси – девять семьям, в районе Сабуртало – 19 семьям, в районе Самгори – 71 семье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси