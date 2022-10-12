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Мэрия Тбилиси узаконит жилье 260 семьям
Мэрия Тбилиси узаконит жилье 260 семьям
Программа по приватизации жилья проходит в Тбилиси с 2017 года 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T13:47+0400
2022-10-12T13:47+0400
2022-10-12T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Жилплощади еще 260 семей, проживающих в разных районах Тбилиси, будут узаконены, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари.На данном этапе в рамках программы, жилплощади будут узаконены 25 семьям в районе Надзаладеви, в районе Исани - 43 семьям, в районе Мтацминда - 11 семьям, в районе Ваке - 51 семье, в районе Глдани – 31, в районе Крцаниси – девять семьям, в районе Сабуртало – 19 семьям, в районе Самгори – 71 семье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
Мэрия Тбилиси узаконит жилье 260 семьям
13:47 12.10.2022 (обновлено: 15:19 12.10.2022)
Программа по приватизации жилья проходит в Тбилиси с 2017 года
ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Жилплощади еще 260 семей, проживающих в разных районах Тбилиси, будут узаконены, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари.
"Мы осчастливили много семей. У людей годами была эта проблема. Может не было воли, может были бюрократические проблемы, но мы им обещали решить эту проблему", - заявил Каладзе.
На данном этапе в рамках программы, жилплощади будут узаконены 25 семьям в районе Надзаладеви, в районе Исани - 43 семьям, в районе Мтацминда - 11 семьям, в районе Ваке - 51 семье, в районе Глдани – 31, в районе Крцаниси – девять семьям, в районе Сабуртало – 19 семьям, в районе Самгори – 71 семье.