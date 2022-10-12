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Миллер: Европа переживет эту зиму, но вопрос - что будет с закачкой к следующей зиме
Миллер: Европа переживет эту зиму, но вопрос - что будет с закачкой к следующей зиме
Энергетический кризис пришел не на короткий период времени, заявил Миллер 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T17:49+0400
2022-10-12T17:49+0400
2022-10-12T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Страны Европы переживут зимний сезон, однако остается вопрос - что будет с закачкой газа к следующей зиме, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели.Оценивая готовность Европы к прохождению зимы безболезненно, Миллер отметил: "... Да, Европа переживет, только что будет с закачкой уже к зиме 2023 и 2024 года? И тогда становится ясно, что энергетический кризис пришел не на короткий период времени и причины энергетического кризиса носят системный характер".Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, европа, москва, газпром
новости, в мире, европа, москва, газпром
Миллер: Европа переживет эту зиму, но вопрос - что будет с закачкой к следующей зиме
Энергетический кризис пришел не на короткий период времени, заявил Миллер
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Страны Европы переживут зимний сезон, однако остается вопрос - что будет с закачкой газа к следующей зиме, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели.
Оценивая готовность Европы к прохождению зимы безболезненно, Миллер отметил: "... Да, Европа переживет, только что будет с закачкой уже к зиме 2023 и 2024 года? И тогда становится ясно, что энергетический кризис пришел не на короткий период времени и причины энергетического кризиса носят системный характер".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября.