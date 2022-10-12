https://sputnik-georgia.ru/20221012/mvd-gruzii-beskompromissno-boretsya-s-semeynym-nasiliem--darakhvelidze-271282717.html

МВД Грузии бескомпромиссно борется с семейным насилием – Дарахвелидзе

МВД Грузии бескомпромиссно борется с семейным насилием – Дарахвелидзе

В последнее время в стране резко участились факты фемицида 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T19:40+0400

2022-10-12T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии ведет бескомпромиссную борьбу против насилия в отношении женщин и семейного насилия, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.За последние время в Грузии участились факты фемицида. Только на прошлой неделе стало известно о трех жертвах насилия. С особой жестокостью была убита 26-летняя женщина. По данным следствия, муж перерезал ей горло. А за несколько дней до убийства мужчину задержали за семейное насилие, но суд освободил обвиняемого под залог.Как отметил замглавы МВД, политика в сфере уголовного права в отношении тех лиц, которые совершают преступления подобного типа, является строжайшей."Однако для того, чтобы борьба была эффективной, необходимо, чтобы каждое ведомство, в компетенцию которого входит борьба против этого преступления, было мотивировано должным образом и принимало эффективные мероприятия в отношении этого преступления", - подчеркнул Дарахвелидзе.Важна также вовлеченность общественности для своевременного информирования полиции для того, чтобы мы смогли еще в "зародыше бороться с этим преступлением", отметил он.Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о необходимости пересмотра законодательства с точки зрения борьбы против насилия в отношении женщин. По его словам, благодаря ужесточению закона, в том числе и с точки зрения исполнения, в стране удалось в три раза сократить количество случаев фемицида.В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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