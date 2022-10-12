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На западе Грузии сгорела машина оппозиционного мэра
На западе Грузии сгорела машина оппозиционного мэра
В настоящее время проводится экспертиза автомобиля 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий мэру Цаленджихского района Гие Харчилава, информацию распространяет член партии "Лело для Грузии" Тамар Белкания.По информации Белкания, случай произошел накануне поздно ночью. Неизвестные облили бензином и подожгли машину, которая стояла у дома Харчилава.По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время проводится экспертиза автомобиля.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение вещи", что наказываются штрафом или общественно полезным трудом, или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.Представитель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Харчилава стал мэром по итогам второго тура выборов в местные органы власти Грузии, которые прошли 30 октября 2021.Харчилава получил поддержку 51,1% избирателей в Цаленджихском районе, а его конкурент – член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гулордава – 48,8% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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На западе Грузии сгорела машина оппозиционного мэра
11:02 12.10.2022 (обновлено: 11:56 12.10.2022)
В настоящее время проводится экспертиза автомобиля
ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий мэру Цаленджихского района Гие Харчилава, информацию распространяет член партии "Лело для Грузии" Тамар Белкания.
По информации Белкания, случай произошел накануне поздно ночью. Неизвестные облили бензином и подожгли машину, которая стояла у дома Харчилава.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время проводится экспертиза автомобиля.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение вещи", что наказываются штрафом или общественно полезным трудом, или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.
Представитель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Харчилава стал мэром по итогам второго тура выборов в местные органы власти Грузии, которые прошли 30 октября 2021.
Харчилава получил поддержку 51,1% избирателей в Цаленджихском районе, а его конкурент – член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гулордава – 48,8% голосов.