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Почему художник Дэмиен Херст решил сжечь тысячи своих работ?
Почему художник Дэмиен Херст решил сжечь тысячи своих работ?
Если покупатель выбрал картину на бумаге, то Херст уничтожит ее цифровую версию 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T23:23+0400
2022-10-12T23:23+0400
2022-10-12T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Знаменитый британский художник и предприниматель Дэмиен Херст сжег тысячу собственных работ в галерее Newport Street в Лондоне и скоро намерен предать огню еще тысячи своих картин, сообщает NPR.Как оказалось, это часть его проекта "The Currency" (можно перевести как "валюта" или "распространение"). Дело было так: покупатели должны были выбрать, в каком формате приобрести произведение. На раздумья им был дан год. В результате 5149 человек оставили себе физический экземпляр, а 4851 — цифровой."Многие думают, что я сжигаю произведения искусства на миллионы долларов. Это не так. Я завершаю превращение физических работ в NFT", — утверждает британец. Если покупатель выбрал картину на бумаге, то Херст уничтожит ее цифровую версию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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лондон, в мире, новости, культура, искусство
лондон, в мире, новости, культура, искусство
Почему художник Дэмиен Херст решил сжечь тысячи своих работ?
Если покупатель выбрал картину на бумаге, то Херст уничтожит ее цифровую версию
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik.
Знаменитый британский художник и предприниматель Дэмиен Херст сжег тысячу собственных работ в галерее Newport Street в Лондоне и скоро намерен предать огню еще тысячи своих картин, сообщает
NPR.
Как оказалось, это часть его проекта "The Currency" (можно перевести как "валюта" или "распространение").
Дело в том, что Херст создал 10 000 NFT-произведений и каждому из них соответствует физическое полотно. Последние были написаны в 2016 году на бумаге ручной работы эмалевой краской. Любопытно, что название картин были сгенерированы искусственным интеллектом на основе любимых треков художника, уточняет HypeArt.
Дело было так: покупатели должны были выбрать, в каком формате приобрести произведение. На раздумья им был дан год. В результате 5149 человек оставили себе физический экземпляр, а 4851 — цифровой.
"Многие думают, что я сжигаю произведения искусства на миллионы долларов. Это не так. Я завершаю превращение физических работ в NFT", — утверждает британец. Если покупатель выбрал картину на бумаге, то Херст уничтожит ее цифровую версию.