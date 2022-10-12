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Почти за два года в Грузии арестовали более сотни продавцов наркотиков - МВД

Почти за два года в Грузии арестовали более сотни продавцов наркотиков - МВД

В результате следственных действий изъято беспрецедентное количество наркотиков, отметил представитель МВД 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что в 2021-2022 годах к уголовной ответственности в стране привлечены 132 реализатора наркотиков при условии высокого стандарта доказательства вины.МВД Грузии периодически проводит спецоперации по выявлению в стране сети наркореализаторов. Для доказательства факта продажи сотрудники полиции выступают в качестве тайных покупателей, снимая процесс на камеру.Он отметил, что для доказательства вины в продаже наркотиков необходимы высокие стандарты доказательства и полиция с этим справляется."В результате следственных действий изъято беспрецедентное количество наркотиков, и это в условиях, когда для привлечения к ответственности наркореализаторов необходим высокий стандарт доказательств, в том числе заснятие факта продажи наркотиков. Мы в условиях этого стандарта смогли задержать 132 человека", - сказал Дарахвелидзе.В Грузии один из самых жестких законов в отношении продавцов наркотиков. Это преступление карается лишением свободы от 10 лет до бессрочного заключения.Между тем наркопреступления, несмотря на высокий процент раскрываемости, входят в стране в тройку самых распространенных преступлений наряду с воровством и семейным насилием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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