https://sputnik-georgia.ru/20221012/posledstviya-nepogody-v-samegrelo---na-meste-razrushennogo-mosta-poyavitsya-novyy-271280253.html

Последствия непогоды в Самегрело - на месте разрушенного моста появится новый

Последствия непогоды в Самегрело - на месте разрушенного моста появится новый

В результате непогоды и обрушения моста, оторванными от внешнего мира оказались 76 семей 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T19:09+0400

2022-10-12T19:09+0400

2022-10-12T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузинские специалисты борются с последствиями непогоды в регионе Самегрело-Земо Сванети (Западная Грузия) - по решению местных властей на месте разрушенного моста в селе Ледзадзаме Сенакского района появится новый мост, строительство которого уже началось, сообщает пресс-служба госуполномоченного региона.С процессом начала строительных работ ознакомился госуполномоченный региона Георгий Гугучиа. Строительство моста завершится через четыре дня.В результате непогоды и обрушения моста, оторванными от внешнего мира оказались 76 семей.По информации госуполномочнного в ближайшее время начнется также восстановление моста и в селе Пахулани района Цаленджиха.Сильные осадки, обрушившиеся на регион 10-11 октября, вызвали увеличение уровня воды в реках. В результате обильных осадков затопленными оказались дворы, первые этажи домов и корпусов, смыты дороги.Движение на дороге внутригосударственного значения Шуа Хорга-Кулеви было временно запрещено. В результате обильных осадков в районе Хоби из берегов вышла река Хобисцкали. Участок дороги, расположенный на 4 км, был затоплен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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