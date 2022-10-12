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Премьер Грузии поблагодарил ЕИБ за поддержку страны

Премьер Грузии поблагодарил ЕИБ за поддержку страны

Стороны обсудили текущие и запланированные реформы в Грузии и важность финансовой поддержки ЕИБ в плане их реализации 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T16:37+0400

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ираклий гарибашвили

экономика

грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Важность финансовой поддержки Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в направлении развития приоритетных секторов Грузии отметили в ходе встречи премьер-министр Ираклий Гарибашвили и региональный представитель Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Мачей Чура, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.В ходе встречи стороны обсудили текущие и запланированные реформы в Грузии и важность финансовой поддержки ЕИБ в плане их реализации. Было подчеркнуто, что продолжение реформ является для Грузии единственным путем преодоления вызовов.Внимание было обращено на решающую роль ЕИБ в период пандемии и постпандемии.Премьер-министр поблагодарил регионального представителя ЕИБ за поддержку.Для решения кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году ЕИБ выделил 70 миллионов евро на помощь бизнесу в Грузии в виде новых кредитов для микро-, малых и средних предприятий и 100 миллионов евро для усиления способности национального сектора здравоохранения справиться с пандемией.С 2007 года банк Евросоюза инвестировал около 2 миллиардов евро во все основные сферы грузинской экономики, в том числе на поддержку транспортных коммуникаций, здравоохранения, малых и средних предприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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ираклий гарибашвили, экономика, грузия, новости