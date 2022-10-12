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Премьер Грузии поблагодарил ЕИБ за поддержку страны
Премьер Грузии поблагодарил ЕИБ за поддержку страны
Стороны обсудили текущие и запланированные реформы в Грузии и важность финансовой поддержки ЕИБ в плане их реализации 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T16:37+0400
2022-10-12T16:37+0400
2022-10-12T16:47+0400
ираклий гарибашвили
экономика
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новости
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Важность финансовой поддержки Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в направлении развития приоритетных секторов Грузии отметили в ходе встречи премьер-министр Ираклий Гарибашвили и региональный представитель Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Мачей Чура, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.В ходе встречи стороны обсудили текущие и запланированные реформы в Грузии и важность финансовой поддержки ЕИБ в плане их реализации. Было подчеркнуто, что продолжение реформ является для Грузии единственным путем преодоления вызовов.Внимание было обращено на решающую роль ЕИБ в период пандемии и постпандемии.Премьер-министр поблагодарил регионального представителя ЕИБ за поддержку.Для решения кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году ЕИБ выделил 70 миллионов евро на помощь бизнесу в Грузии в виде новых кредитов для микро-, малых и средних предприятий и 100 миллионов евро для усиления способности национального сектора здравоохранения справиться с пандемией.С 2007 года банк Евросоюза инвестировал около 2 миллиардов евро во все основные сферы грузинской экономики, в том числе на поддержку транспортных коммуникаций, здравоохранения, малых и средних предприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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ираклий гарибашвили, экономика, грузия, новости
ираклий гарибашвили, экономика, грузия, новости
Премьер Грузии поблагодарил ЕИБ за поддержку страны
16:37 12.10.2022 (обновлено: 16:47 12.10.2022)
Стороны обсудили текущие и запланированные реформы в Грузии и важность финансовой поддержки ЕИБ в плане их реализации
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Важность финансовой поддержки Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в направлении развития приоритетных секторов Грузии отметили в ходе встречи премьер-министр Ираклий Гарибашвили и региональный представитель Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Мачей Чура, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
В ходе встречи стороны обсудили текущие и запланированные реформы в Грузии и важность финансовой поддержки ЕИБ в плане их реализации. Было подчеркнуто, что продолжение реформ является для Грузии единственным путем преодоления вызовов.
Также было отмечено, что сотрудничество с ЕИБ важно не только в направлении совместных крупных инвестиционных проектов, но и в контексте интеграции Грузии в Евросоюз.
Внимание было обращено на решающую роль ЕИБ в период пандемии и постпандемии.
Премьер-министр поблагодарил регионального представителя ЕИБ за поддержку.
Для решения кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в 2020 году ЕИБ выделил 70 миллионов евро на помощь бизнесу в Грузии в виде новых кредитов для микро-, малых и средних предприятий и 100 миллионов евро для усиления способности национального сектора здравоохранения справиться с пандемией.
С 2007 года банк Евросоюза инвестировал около 2 миллиардов евро во все основные сферы грузинской экономики, в том числе на поддержку транспортных коммуникаций, здравоохранения, малых и средних предприятий.