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Президент России заявил о возможности переместить транзит с "Северных потоков"
Президент России заявил о возможности переместить транзит с "Северных потоков"
Аварию на "Северных потоках" Путин назвал актом международного терроризма 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T17:07+0400
2022-10-12T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Президент Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.Глава российского государства сделал заявление на форуме "Российская энергетическая неделя", которая проходит в Москве с 12 по 14 октября.По его словам, у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.При этом он отметил, что Россия готова возобновить поставки и в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока"."Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что Россия всегда выполняет обязательства и этим отличается от стран Запада. В пример он привел США — когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам предлагали большую цену в другом месте.Закат европейской промышленности: разбор последствий газового кризиса в Евросоюзе>>Что касается поврежденных "Северных потоков", то их можно отремонтировать, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, добавил российский лидер. Однако, по его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, вызванный в том числе "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка", которые порой просто уничтожают инфраструктуру конкурентов.Аварию на "Северных потоках" он назвал актом международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента."Все факты доказаны и задокументированы, а идеологами, заказчиками этих преступлений являются их конечные бенефициары, выгодоприобретатели — те, кому выгодны нестабильность и конфликты", — подчеркнул Путин.Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, владимир путин, европа, турция, черное море, фсб
россия, новости, в мире, владимир путин, европа, турция, черное море, фсб
Президент России заявил о возможности переместить транзит с "Северных потоков"
Аварию на "Северных потоках" Путин назвал актом международного терроризма
ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Президент Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.
Глава российского государства сделал заявление на форуме "Российская энергетическая неделя", которая проходит в Москве с 12 по 14 октября.
"Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", — цитирует Путин РИА Новости.
По его словам, у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.
При этом он отметил, что Россия готова возобновить поставки и в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока".
"Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия всегда выполняет обязательства и этим отличается от стран Запада. В пример он привел США — когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам предлагали большую цену в другом месте.
Что касается поврежденных "Северных потоков", то их можно отремонтировать, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, добавил российский лидер. Однако, по его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, вызванный в том числе "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка", которые порой просто уничтожают инфраструктуру конкурентов.
Аварию на "Северных потоках" он назвал актом международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента.
"Все факты доказаны и задокументированы, а идеологами, заказчиками этих преступлений являются их конечные бенефициары, выгодоприобретатели — те, кому выгодны нестабильность и конфликты", — подчеркнул Путин.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.