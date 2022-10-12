https://sputnik-georgia.ru/20221012/prezident-rossii-zayavil-o-vozmozhnosti-peremestit-tranzit-s-severnykh-potokov-271276073.html

Президент России заявил о возможности переместить транзит с "Северных потоков"

Президент России заявил о возможности переместить транзит с "Северных потоков"

Аварию на "Северных потоках" Путин назвал актом международного терроризма 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T17:07+0400

2022-10-12T17:07+0400

2022-10-12T17:07+0400

россия

новости

в мире

владимир путин

европа

турция

черное море

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266914562_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_0cb3e942a5dfba6fba5ea4bac6471db9.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Президент Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.Глава российского государства сделал заявление на форуме "Российская энергетическая неделя", которая проходит в Москве с 12 по 14 октября.По его словам, у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.При этом он отметил, что Россия готова возобновить поставки и в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока"."Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что Россия всегда выполняет обязательства и этим отличается от стран Запада. В пример он привел США — когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам предлагали большую цену в другом месте.Закат европейской промышленности: разбор последствий газового кризиса в Евросоюзе>>Что касается поврежденных "Северных потоков", то их можно отремонтировать, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, добавил российский лидер. Однако, по его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, вызванный в том числе "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка", которые порой просто уничтожают инфраструктуру конкурентов.Аварию на "Северных потоках" он назвал актом международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента."Все факты доказаны и задокументированы, а идеологами, заказчиками этих преступлений являются их конечные бенефициары, выгодоприобретатели — те, кому выгодны нестабильность и конфликты", — подчеркнул Путин.Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

турция

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, в мире, владимир путин, европа, турция, черное море, фсб