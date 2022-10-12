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Продовольственная безопасность в Грузии – глава Минсельхоза выступил на сессии КВПБ

Продовольственная безопасность в Грузии – глава Минсельхоза выступил на сессии КВПБ

В сессии приняли участие министры и высокопоставленные делегаты из около 130 стран 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T18:08+0400

2022-10-12T18:08+0400

2022-10-12T18:08+0400

отар шамугия

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оон

сельское хозяйство

министерство сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Глава Минсельхоза Отар Шамугия рассказал о текущей ситуации и вызовах в Грузии с точки зрения продовольственной безопасности в ходе выступления на 50-ой сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) в Риме, сообщает пресс-служба ведомства.В сессии, в которой приняли участие министры и высокопоставленные делегаты из около 130 стран, основной темой обсуждения стала координация глобальной политики продовольственной безопасности, обсуждение текущей ситуации с точки зрения продовольственной безопасности и пищевой ценности.По словам министра, государство диверсифицирует рынки, поддерживает фермеров и агропредпринимателей во всех компонентах цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве.В ходе выступления Шамугия отметил, что цель всех государственных проектов и программ в направлении сельского хозяйства - это создание как можно большего количества качественной грузинской продукции и повышение динамики производства.Также министр сообщил, что Грузия активно участвовала в процессе проведения национальных диалогов по продовольственным системам, организованных ФАО, также был подготовлен соответствующий отчет и представлен в ООН.В марте текущего года Шамугия и представитель ФАО в Грузии Раймунд Йеле подписали Страновую рамочную программу ФАО, в которой говорится о направлениях развития агропродовольственных систем Грузии на период 2021–2025 годов. Новое соглашение предусматривает оказание поддержки мелким землевладельцам и семейным фермерским хозяйствам для повышения продуктивности и конкурентоспособности.Шамугия поблагодарил Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН за поддержку развития аграрного сектора Грузии.Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах.К 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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