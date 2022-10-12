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Прямой авиарейс свяжет турецкую столицу с Грузией

Прямой авиарейс свяжет турецкую столицу с Грузией

Авиакомпания Turkish Airlines стала лидером на грузинском авиарынке по перевозкам пассажиров в 2021 году 12.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

туризм

экономика

мариам квривишвили

анкара

стамбул

батуми

turkish airlines

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Турецкий лоукостер начинает полеты из Анкары в Грузию и выполнит первый авиарейс 2 ноября, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.На встрече с представителями Turkish Airlines и Pegasus разговор коснулся выполнения авиарейсов в направлении Грузии во все четыре сезона.Авиакомпании выразили готовность продолжить выполнение полетов в направлении Батуми в зимний сезон пять раз в неделю, что будет способствовать дальнейшему росту турпотоков в Черноморский регион Аджарии.По информации Минэкономики, в рамках встречи обсуждался вопрос и о возможном назначении рейсов этих авиакомпаний в направлении Международного аэропорта Кутаиси.Авиакомпания Turkish Airlines стала лидером на грузинском авиарынке по перевозкам пассажиров в 2021 году, услугами перевозчика воспользовались 274,4 тысячи человек. Четвертое место у бюджетной турецкой компании Pegasus Airlines, которая в 2021 году перевезла 191,8 тысячи пассажиров.Накануне Квривишвили приняла участие в первом заседании двусторонней рабочей группы грузино-турецкого сотрудничества в сфере туризма. На нем были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере туризма и сближения государственного и частного секторов в данной сфере, предложения и развития общих туристических продуктов, обмена опытом, повышения уровня обслуживания, также обсуждались тренинги для представителей сферы услуг и туристические мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, мариам квривишвили, анкара, стамбул, батуми, turkish airlines