https://sputnik-georgia.ru/20221012/tbilistsy-obespokoeny-sudboy-dostoprimechatelnosti---doma-melik-azaryantsa-271269883.html
Тбилисцы обеспокоены судьбой достопримечательности - дома Мелик-Азарянца
Тбилисцы обеспокоены судьбой достопримечательности - дома Мелик-Азарянца
Жители Тбилиси обеспокоены судьбой одного из самых узнаваемых зданий столицы - Доходного дома купца Мелик-Азарянца, на заднем дворе которого образовалась... 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T14:51+0400
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Фотографии свалки во дворе дома были размещены в многотысячном интернет-сообществе под названием "Чеми калаки мклавс" ("мой город убивает" - перевод с грузинского)."Тбилиси. Двор дома Мелик-Азарянца. Проспект Руставели. Интересный факт – Мелик-Азарянц построил гостиницу на месте бывшей мусорной свалки. Похоже, люди решили вернуть этому месту его первоначальный облик", - написал автор публикации на странице в соцсети.Купец первой гильдии Александр Мелик-Азарянц построил Доходный дом в 1915 году в память о погибшей дочери. Это здание отличается своей экстравагантностью – барельефами, высокими окнами, готическими шпилями. Вот уже более века это строение является символом центра Тбилиси.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, тбилиси, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, туризм, история, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, тбилиси, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, туризм, история, видео
Тбилисцы обеспокоены судьбой достопримечательности - дома Мелик-Азарянца
14:51 12.10.2022 (обновлено: 14:52 12.10.2022)
Жители Тбилиси обеспокоены судьбой одного из самых узнаваемых зданий столицы - Доходного дома купца Мелик-Азарянца, на заднем дворе которого образовалась огромная мусорная свалка. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
Фотографии свалки во дворе дома были размещены в многотысячном интернет-сообществе под названием "Чеми калаки мклавс" ("мой город убивает" - перевод с грузинского).
"Тбилиси. Двор дома Мелик-Азарянца. Проспект Руставели. Интересный факт – Мелик-Азарянц построил гостиницу на месте бывшей мусорной свалки. Похоже, люди решили вернуть этому месту его первоначальный облик", - написал автор публикации на странице в соцсети.
Купец первой гильдии Александр Мелик-Азарянц построил Доходный дом в 1915 году в память о погибшей дочери. Это здание отличается своей экстравагантностью – барельефами, высокими окнами, готическими шпилями. Вот уже более века это строение является символом центра Тбилиси.