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Тушишвили принес сборной Грузии третью бронзу на ЧМ в Ташкенте

Тушишвили принес сборной Грузии третью бронзу на ЧМ в Ташкенте

После шести дней турнира сборная Грузии набрала одну золотую и три бронзовые медали 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T17:28+0400

2022-10-12T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Серебряный призер олимпиады в Токио Гурам Тушишвили (+100) стал бронзовым призером чемпионата мира в Ташкенте в последний день индивидуальных соревнований.Тушишвили легко дошел до четвертьфинала, но в полуфинале проиграл кубинцу Энди Гранда, пропустив обидный бросок на иппон.Грузинский дзюдоист продолжил борьбу за бронзу с утешительного турнира, где победил вначале узбека Юсупова, затем кыргыза Рахимова в финальном блоке благодаря вазари и принес сборной Грузии четвертую медаль чемпионата.После шести дней турнира сборная Грузии набрала одну золотую и три бронзовые медали. Тато Григалашвили (81 кг) стал чемпионом мира, а Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе (оба 90 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевали бронзу.В чемпионате мира в Узбекистане принимают участие 577 спортсменов из 85 стран (311 мужчин и 266 женщин). ЧМ в Ташкенте продлится до 13 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, гурам тушишвили, тато григалашвили, лаша бекаури, ташкент, тбилиси, токио