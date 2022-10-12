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В Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы

В Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы

Двое из задержанных были ранее судимы, а один является иностранцем 12.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Сотрудники МВД Грузии изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы – задержаны пять человека, говорится в сообщении на сайте ведомства.Задержания были произведены в Тбилиси, а также в регионах Квемо Картли, Шида Картли и в Аджарии. Двое из задержанных были ранее судимы, а один является иностранцем, отмечают в МВД.В Тбилиси сотрудники полиции задержали 34-летнего ранее судимого мужчину по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. На основании решения судьи полиция провела обыск дома и изъяла автомат и обойму в качестве вещественного доказательства.Пистолет системы Макарова, обойму и 11 патронов были изъяты во время личного обыска 42-летнего иностранца. Сотрудники районного управления Марнеули остановили обвиняемого во время передвижения на автомобиле.А сотрудники районного управления изъяли у ранее судимого 23-летнего пистолет, изготовленный кустарным образом.По обвинению в незаконном приобретении и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также наркотиков задержан 48-летний мужчина в районе Хашури. Во время обыска дома обвиняемого и складских помещений изъяты автомат модели АК-74, 100 патронов, три обоймы, а также субутекс и марихуана.В Аджарии правоохранители выявили факт незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и ввоза в Грузию с нарушением правил. Полиция задержала 33-летнего мужчину в Хелвачаури. Во время проверки микроавтобуса, которым управлял обвиняемый были изъяты револьвер, 12 патронов и детали огнестрельного оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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