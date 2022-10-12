В Грузии наградили спасателей за успешную работу в морской сезон
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
© Emergency Management Service of Georgia
Зарплата сезонных спасателей, по сравнению с предыдущими годами, в этом году была увеличена на 25%
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Руководящие лица Службы управления чрезвычайными ситуациями наградили спасателей за успешную работу и за спасение сотен человек во время летнего морского сезона, сообщает пресс-служба ведомства.
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
Спасатели Грузии. Церемония награждения
© Emergency Management Service of Georgia
Первый заместитель главы Службы управления чрезвычайными ситуациями Роин Варшанидзе и глава Департамента пожарно-спасательных сил Давид Сухишвили наградили двух спасателей символическими подарками.
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
Спасатели Грузии. Церемония награждения
© Emergency Management Service of Georgia
Заместитель главы Департамента пожарно-спасательных сил Лаша Тваури передал специальные награды десяти спасателям из Аджарии, Гурии, Самегрело и пожелал им успехов.
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
Спасатели Грузии. Церемония награждения
© Emergency Management Service of Georgia
Со дня открытия морского сезона 2022 года по сей день спасатели спасли 213 человек и нашли 117 граждан. Спасатели во время туристического сезона оказали первичную медицинскую помощь 62 гражданам.
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
Спасатели Грузии. Церемония награждения
© Emergency Management Service of Georgia
Во время морского летнего сезона на берегах моря, рек и озер каждый день дежурили более 320 пожарных-спасателей.
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
Спасатели Грузии. Церемония награждения
© Emergency Management Service of Georgia
Зарплата сезонных спасателей, по сравнению с предыдущими годами, в этом году была увеличена на 25%.