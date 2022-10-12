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В Грузии наградили спасателей за успешную работу в морской сезон
В Грузии наградили спасателей за успешную работу в морской сезон
Зарплата сезонных спасателей, по сравнению с предыдущими годами, в этом году была увеличена на 25% 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Руководящие лица Службы управления чрезвычайными ситуациями наградили спасателей за успешную работу и за спасение сотен человек во время летнего морского сезона, сообщает пресс-служба ведомства.Первый заместитель главы Службы управления чрезвычайными ситуациями Роин Варшанидзе и глава Департамента пожарно-спасательных сил Давид Сухишвили наградили двух спасателей символическими подарками.Заместитель главы Департамента пожарно-спасательных сил Лаша Тваури передал специальные награды десяти спасателям из Аджарии, Гурии, Самегрело и пожелал им успехов.Со дня открытия морского сезона 2022 года по сей день спасатели спасли 213 человек и нашли 117 граждан. Спасатели во время туристического сезона оказали первичную медицинскую помощь 62 гражданам.Во время морского летнего сезона на берегах моря, рек и озер каждый день дежурили более 320 пожарных-спасателей.Зарплата сезонных спасателей, по сравнению с предыдущими годами, в этом году была увеличена на 25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, тбилиси, аджария, гурия, спасатели, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, грузия
новости, тбилиси, аджария, гурия, спасатели, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, грузия

В Грузии наградили спасателей за успешную работу в морской сезон

15:37 12.10.2022
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
Спасатели Грузии. Церемония награждения - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2022
© Emergency Management Service of Georgia
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Зарплата сезонных спасателей, по сравнению с предыдущими годами, в этом году была увеличена на 25%
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Руководящие лица Службы управления чрезвычайными ситуациями наградили спасателей за успешную работу и за спасение сотен человек во время летнего морского сезона, сообщает пресс-служба ведомства.
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
Спасатели Грузии. Церемония награждения - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2022
Спасатели Грузии. Церемония награждения
© Emergency Management Service of Georgia
Первый заместитель главы Службы управления чрезвычайными ситуациями Роин Варшанидзе и глава Департамента пожарно-спасательных сил Давид Сухишвили наградили двух спасателей символическими подарками.
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
Спасатели Грузии. Церемония награждения - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2022
Спасатели Грузии. Церемония награждения
© Emergency Management Service of Georgia
Заместитель главы Департамента пожарно-спасательных сил Лаша Тваури передал специальные награды десяти спасателям из Аджарии, Гурии, Самегрело и пожелал им успехов.
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
Спасатели Грузии. Церемония награждения - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2022
Спасатели Грузии. Церемония награждения
© Emergency Management Service of Georgia
Со дня открытия морского сезона 2022 года по сей день спасатели спасли 213 человек и нашли 117 граждан. Спасатели во время туристического сезона оказали первичную медицинскую помощь 62 гражданам.
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
Спасатели Грузии. Церемония награждения - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2022
Спасатели Грузии. Церемония награждения
© Emergency Management Service of Georgia
Во время морского летнего сезона на берегах моря, рек и озер каждый день дежурили более 320 пожарных-спасателей.
© Emergency Management Service of GeorgiaСпасатели Грузии. Церемония награждения
Спасатели Грузии. Церемония награждения - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2022
Спасатели Грузии. Церемония награждения
© Emergency Management Service of Georgia
Зарплата сезонных спасателей, по сравнению с предыдущими годами, в этом году была увеличена на 25%.
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