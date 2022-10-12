https://sputnik-georgia.ru/20221012/v-gruzii-nekhvatka-kadrov-na-stroykakh-271279550.html

В Грузии нехватка кадров на стройках

В Грузии нехватка кадров на стройках

Грузинские частные компании в последнее время жалуются на нехватку в стране квалифицированных кадров 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт - Sputnik. Каждая вторая строительная компания страны готова взять новых работников, но с квалификацией, заявил исполнительный директор Бизнес ассоциации Грузии Леван Вепхвадзе.Грузинские частные компании в последнее время часто жалуются на нехватку в стране квалифицированных кадров, заявляя, что для таких сотрудников есть рабочие места.По его словам, особо остро вопрос необходимости квалифицированной силы стал после того, как завершился кризис, вызванный пандемией коронавируса."Сейчас у компаний нет проблем с продажами, но на первый план вышел дефицит рабочей силы, в том числе и квалифицированной. Это стало острой проблемой", - сказал Вепхвадзе.В правительстве Грузии ранее заявляли, что намерены решить вопрос с квалификацией путем реформы системы профессионального образования.На данный момент профессиональное образование в Грузии хоть и бесплатно, но не связано со средним и высшим образованием. Многие молодые люди отказываются от него из-за того, что после не смогут продолжить учиться в вузах.Между тем уровень безработицы в Грузии на второй квартал 2022 года составлял 18,1%, а средняя зарплата работника по найму 1,3 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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строительство, грузия, новости, общество, тбилиси, экономика, трудоустройство, безработица